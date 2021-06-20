التكتلات والأحزاب الليبية: خلاص شعبنا فى العبور الآمن لانتخابات ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان أن التكتلات والأحزاب الوطنية الليبية نتابع تداعيات المشهد الراهن من استباحة للسيادة الليبية والتدخلات العسكرية الأجنبية، والتعطيل فى تنفيذ الاتفاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية.



وأعلن البيان أن خلاص الشعب الليبى من الأزمة الخانقة التى انتهى إليها منذ سنوات عديدة، يتمثل فى العبور الآمن إلى الانتخابات العامة: الرئاسية المباشرة والبرلمانية التى اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولى من خلال بيانات مجلس الأمن.



ورفض البيان أية محاولة للتعطيل كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الإصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء.

وأضاف البيان: "قناعتنا القوية أيضاً بأن المهام التى حددها ملتقى الحوار الليبى للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية، تتمثل حصراً وأساساً فى القيام بكل ما يلزم وينبغى عمله لتمهيد الأرض الليبية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطنى التاريخى، بتنظيم الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021، وفى مقدمة ذلك إنجاز أحد أهم ما ينبغى عمله وهو خروج كافة القوى الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية، ليتمكن أبناء الوطن من التعبير عن إرادتهم الحرة فى اختيار مؤسسات الحكم وبدون إقصاء لأحد، لقيادة البلاد إلى المرحلة الدائمة، من خلال إنجاز مشروع الدستور الدائم".

وأكد البيان أن التاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبى، الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجاوزه بأى شكل من الأشكال، كما أنه معتمد من المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن الدولى، وعلى رأسه الدول دائمة العضوية فيه.



وأضاف: "لدينا القاعدة الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، المتمثلة فى مقترح لجنة فبراير كاملاً والمضمنة فى التعديل السابع للإعلان الدستورى، وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة. ومن ثم فلا يلزم سوى قيام مجلس النواب بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات، وإحالة كل الوثائق اللازمة إليها، لتشرع فورا فى اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات".



وتابع البند الخامس من البيان: "إذا بلغنا الأجل المضروب لإجراء الانتخابات، قبل أن يتم نهائياً إجلاء جميع القوى الأجنبية من التراب الوطنى، فإننا نقترح أن يقوم الاتحاد الأفريقى، ممثلاً فى دوله، بالمساعدة فى الرقابة على الانتخابات، لضمان سيرها بأمان وانتظام، وضمان عدم وقوع أى محاولات للتلاعب بنتائجها".

واختتم: سنتوجه بمضمون هذا البيان إلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لطلب مساهمته فى تنفيذ ما نقترحه فيه، لصالح الوطن، ومستقبل أبنائه.



وقع على البيان كلا من التكتل المدنى الديمقراطى، تكتل إحياء ليبيا، تيار ليبيا للجميع، تيار شباب التغيير، تيار شباب التغيير، تيار شباب التغيير، تيار شباب التغيير، تجمع الإرادة الوطنية، تيار نعم ليبيا، التيار الوطنى الوسطى، حراك 24 ديسمبر، ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائى درنة، الاتحاد النسائى طبرق، الاتحاد النسائى بنغازى، نساء الصدارة، الحراك الوطنى نحو الدولة الدستورية.