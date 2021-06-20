تحديث بيانات الهوية للمقيمين في الإمارات يبحث عنها الكثير من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولذلك أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، بتوفير خدمة إلكترونية جديدة لمساعدة المقيمين بالدولة على تحديث بيانات بطاقة الهوية لديهم، واسم الخدمة هو ( بياناتك هويتك)،وذلك دولة الإمارات في تسهيل جميع الخدمات على المقيمين والوافدين، وذلك لمنع التقدم والزحام للتوافق مع الإجراءات الاحترازية، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة و العالم اجمع، وذلك أيضا لتوفير الكثير من الجهد المبذول في عملية الذهاب للمقر أو الفرع، وتحديث البيانات الخاصة ببطاقة هويتك.

تحديث بيانات الهوية للمقيمين في الإمارات

ساعدت هذه الخدمة الإلكترونية المقيمين داخل دولة الإمارات، على تحديث بيانات بطاقة الهوية لهم وهم بداخل منازلهم دون التعرض للتعب والزحام، وهذا مما قلل انتشار العدوى بين المقيمين، ويتطلب من الشخص المقيم الذي يريد تحديث بياناته توفير الهوية الأصلية له، وأيضا توفير الوثيقة الداعمة لتحديث البيانات، وتوافر التقرير الطبي إن كنت تريد الإعفاء من رسوم التجديد، وتوفير شهادة الضمان الاجتماعي والتصديق عليها، وأخذ توكيل من الشخص المقصود عند ذهاب أحد مكان، وهذه هي خطوات تحديث بيانات بطاقة الهوية بالنسبة للمقيمين الوافدين بالإمارات

خطوات تحديث بيانات بطاقة الهوية

قم بتسجيل الدخول لخدمة تجديد هوية المقيمين الوافدين من الموقع الرسمي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات.

أضغط على الدخول برقم الهوية ثم أكمل تسجيل دخولك للموقع إذا كان لديك حساب، أما إذا لم يكن لديك حساب فقم بإنشاء حساب جديد.

قم باتباع التعليمات لكي تنهي طلبك، ومن ثم تقوم بدفع الرسوم.

تأكيد البصمة وإضافة صورة جديدة بالنسبة لمن تجاوز خمسة عشر عاما.

سنقوم بإرسال رسالة نصية لك تفيد باستلامك للهوية

قم بالذهاب للبريد لاستلام هويتك الجديدة.

متى يتم تحديث بيانات الهوية للمقيمين في الإمارات