نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1442 رابط بوابة القبول الموحد لجنة قبول الكليات

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1442، وذلك للاستعلام عن أسماء المقبولين بشكل مبدئي من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية، حيث تم الإعلان اليوم عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين أو المرشحين أولياً من جانب إدارة القبول بوزارة الدفاع لطلاب الكليات العسكرية، ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة للمتقدمين للإشعار بنتيجة القبول المبدئي، كما يتم الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع ثانوي أو جامعيين عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية.

نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1442

بعد ترقب كبير من جانب الطلاب المتقدمين للالتحاق بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للإعلان الرسمي من جانب لجنة القبول المركزية لطلاب الكليات العسكرية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي لضباط الثانوي.

فقد تم الإعلان اليوم الأحد بتاريخ 20 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 10 ذو القعدة 1442هـ من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عن إتاحة الإطلاع على نتائج الترشيح المبدئي لطلاب الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية ضباط 1442.

ويجب على المرشح مبدئياً الرجوع إلى موقع القبول الموحد للقوات المسلحة، ثم طباعة استمارة الالتحاق، وبعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة وتوقيعها من الجهات الرسمية المعنية، يتم الدخول مرة أخرى إلى بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة لحجز موعد المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، وطباعة بطاقة المراجعة، ويمكنكم الحصول على رابط نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي 1442 من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

وزارة الدفاع تسجيل الدخول (afca.mod.gov.sa).

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة والوثائق المطلوبة للثانوي

يتم الإطلاع على أسماء المقبولين من خلال الدخول إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وقد أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي الخاص بالمرشح، حيث يجب إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة، وإحضار صورة من شهادة اختبار القدرات العامة “قياس”، وصورة من اختبار قياس التحصيلي وصورة من اختبار الكفايات المقدم من المركز الوطني للقياس.

وإحضار صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب، وإحضار صورة مما يثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني، وصورة من معادلة الشهادة في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة، وإحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب، ويمكن استعلام نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق الآن.