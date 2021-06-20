نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالرقم القومي على مستوى جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 ؛ أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور، خاصًة بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورفع النتيجة على الموقع الرسمي للتعليم الأساسي، ولأننا نعلم أن الجميع يعيش حالة من القلق والتوتر حول النتيجة قررنا اليوم ان نقدم لكم رابط سريع يساعدكم في معرفة النتيجة بكل سهولة بخطوة واحدة فقط، متمنين لكل الطلاب النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

بعد قضاء عام مليء بالخوف والقلق على الطلاب من الذهاب للمدرسة أثر انتشار وباء كورونا، ووسط إجراءات احترازية.

مشددة أعلن الأستاذ الدكتور طارق شوقي عن عزم النية على إجراء الاختبارات وذهاب الطلاب لأداء الامتحانات بالمدارس، وبالفعل لقد تم إجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية، ولم يَنتج أي إصابات بين الطلاب.

وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح في المدارس قام وزير التعليم باعتماد النتيجة والتي سجلت نسبة نجاح عالية تتراوح ما بين 79% إلى 80%، وبهذا يمكن القول إن نسبة النجاح هذا العام هي الأعلى عن العام الماضي.

ولقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن المحافظات التي تم اعتماد النتيجة فيها هي محافظة الإسكندرية، الجيزة، اسوان، كفر الشيخ، على أنه سيتم اعتماد المحافظات الأخرى وإعلان النتيجة في كافة أنحاء الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم القومي

سنقدم لكم الان المحافظات التي ظهرت فيها النتيجة بشكل رسمي، والتي يمكنكم الاستعلام عنها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالشهادة الإعدادية حسب كل محافظة:-

محافظة الجيزة.

القاهرة.

محافظة القليوبية.

الشرقية.

محافظة أسيوط.

الدرجة النهائية مادة اللغة العربية 40: درجة النجاح 20.

مادة اللغة الإنجليزية الدرجة النهائية 30: درجة النجاح 15.

الدرجة النهائية مادة الرياضيات 30 درجة النجاح 15.

مادة الدراسات الاجتماعية الدرجة النهائية 30: درجة النجاح 15.

الدرجة النهائية مادة العلوم 20: درجة النجاح 10.

المجموع الكلي للمواد الدراسية 140 درجة، ودرجة النجاح 70 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2021 لآخر العام