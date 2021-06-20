تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021 في المغرب عبر فضاء التلاميذ

تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021، قامت وزارة التربية الوطنية بدولة المغرب عن تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021 للسنة الأولى من البكالوريا، ويمكن للطلبة وللطالبات بدولة المغرب استخراج النتائج بكل سهولة والتعرف على النقاط الخاصة بهم، وذلك لحساب المعدل الخاص بهم، وهذا من خلال الدخول على المنصات الإلكترونية الرسمية التي قامت المغرب بتحديدها للطلاب، وفي هذا المقال سنوضح لكم بالتفصيل كل ما له علاقة بهذه الاختبارات.تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمغرب عن تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021، حيث انتهي الطلاب من أداء امتحانات السنة الأولى 26 أكتوبر 2020، حيث تم بالفعل الإعلان عن نتائج الدوري العادية ودورة الاستدراكية، وذلك عبر فضاء متمدرس التابع لمنظومة مسار للتدبير المدارس، وقامت الوزارة بإرسال الألوف من الرسائل الإلكترونية على البريد الإلكتروني للمترشحين من أجل التعرف على المعدل العام، وكذلك النتائج التفصيلية لكل مادة دراسية.تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021 عبر فضاء التلاميذ
بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021، أتاح موقع منظومة التدبير المنزلي للطلاب فرصة إدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم دون إجراءات معقدة وذلك لاستخراج النتائج مستخدمين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ويتم التسجيل على الموقع بالطريقة التالية:
- الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع فضاء التلاميذ.
- كتابة اسم المستخدم.
- كتابة رمز المرور الخاص بالطالب وبعدها الضغط على تسجيل الدخول.
- يتم كتابة مسار الطالب بالطريقة التالية @taalim.ma.
- يكتب الطالب كلمة المرور الخاصة به والذي تسلمها من إدارة المدرسة.
- كتابة كلمة المرور الأولية وبعدها يتم اختيار المتمدرس من أجل الإطلاع على النتيجة.
- يمكنك من الآن الدخول للتعرف على النتيجة.
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تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021، قامت وزارة التربية الوطنية بدولة المغرب عن تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021 للسنة الأولى من البكالوريا، ويمكن للطلبة وللطالبات بدولة المغرب استخراج النتائج بكل سهولة والتعرف على النقاط الخاصة بهم، وذلك لحساب المعدل الخاص بهم، وهذا من خلال الدخول على المنصات الإلكترونية الرسمية التي قامت المغرب بتحديدها للطلاب، وفي هذا المقال سنوضح لكم بالتفصيل كل ما له علاقة بهذه الاختبارات.تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمغرب عن تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021، حيث انتهي الطلاب من أداء امتحانات السنة الأولى 26 أكتوبر 2020، حيث تم بالفعل الإعلان عن نتائج الدوري العادية ودورة الاستدراكية، وذلك عبر فضاء متمدرس التابع لمنظومة مسار للتدبير المدارس، وقامت الوزارة بإرسال الألوف من الرسائل الإلكترونية على البريد الإلكتروني للمترشحين من أجل التعرف على المعدل العام، وكذلك النتائج التفصيلية لكل مادة دراسية.تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021 عبر فضاء التلاميذ
بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ نتائج الامتحان الجهوى اولى باك 2021، أتاح موقع منظومة التدبير المنزلي للطلاب فرصة إدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم دون إجراءات معقدة وذلك لاستخراج النتائج مستخدمين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ويتم التسجيل على الموقع بالطريقة التالية:
- الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع فضاء التلاميذ.
- كتابة اسم المستخدم.
- كتابة رمز المرور الخاص بالطالب وبعدها الضغط على تسجيل الدخول.
- يتم كتابة مسار الطالب بالطريقة التالية @taalim.ma.
- يكتب الطالب كلمة المرور الخاصة به والذي تسلمها من إدارة المدرسة.
- كتابة كلمة المرور الأولية وبعدها يتم اختيار المتمدرس من أجل الإطلاع على النتيجة.
- يمكنك من الآن الدخول للتعرف على النتيجة.
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