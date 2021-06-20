نتائج قياس 1442 وطريقة الاستعلام برقم الهوية e-services.qiyas.sa

نتائج قياس 1442، جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية الىن في حالة من الترقب والانتظار لظهور نتائج قياس 1442، فالوقت قد حان للإعلان عن تلك النتائج والتي يطلق عليها أحيانًا نتائج اختبار التحصيلي، وفي نفس الوقت فقد اشتعلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا الفيس بوك وتويتر وانستجرام، وحتى مواقع البحث الشهيرة مثل جوجل تحت عنوان ينص على نتائج القياس لهذا العام، وقد قامت الهيئة الخاصة بالتعليم والتدريب لدى المملكة العربية السعودية امس الخميس من خلال موقعها الخاص بالمركز الوطني للقياس وذلك برقم الهوية، بالإضافة إلى أنه سيمكن ظهورها على تطبيق توكلنا، وسنوضح لكم الآن طريقة الاستعلان عن هذه النتائج بحيث يمكن للطلاب الحصول عليها فور الإعلان عن ظهورها.

نتائج قياس 1442

تعد نتائج قياس 1442، من اهم الاختبارات التي تسبق دخول الكليات في المملكة العربية السعودية، حيث تقيس التحصيل الدراسي لقدرة استيعاب الطلاب وفهمهم على ما تم استيعابه وفهمه خلال السنوات السابقة الثلاثة، فالجامعات في كل عام تضع نسبة القبول الخاص بنسب امتحانات الثانوية العامة للطلاب، وكذلك الاختبار التحصيلي، والاختبار القدرات، وفي الأغلب ما تعتمد الجامعات نسبة 30% للثانوية ، ونسبة 50% للقدرات، وكذلك 20% من الاختبارات التحصيلية، كما تختلف في بعض الأحيان من طلاب القسم الأدبي وطلاب القسم العلمي.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس 1442

والآن سنوافيكم متابعينا من خلال موقع إقرأ على طريقة الاستعلام عن نتائج قياس 1442: