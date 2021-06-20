نسب القبول في جامعة الطائف و الشروط وموعد التسجيل عبر بوابة القبول الإلكترونية

نسب القبول في جامعة الطائف وشروط القبول في جامعة الطائف التي تعتبر من أهم جامعات المملكة العربية السعودية التي تتميز بمستوى أكاديمي متميز وتعدد التخصصات العلمية والأدبية التي تناسب طلاب الثانوية العامة وتحقق رغابتهم في الانضمام إلى صفوف طلابها ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لطلاب الثانوية العامة والباحثين عن معرفة شروط القبول في جامعة الطائف ونسب القبول في جامعة الطائف وكيفية التسجيل في الجامعة إلكترونيا وموعد التسجيل في جامعة الطائف.

نبذة عن جامعة الطائف

جامعة الطائف تأسست عام 2003 ومن أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية حيث أنها تحتوي على 19 كلية تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية للبنين والبنات وتقع جامعة الطائف في منطقة الحورية في مدينة الطائف السعودية وتخصص لها الحكومة ميزانية ضخمة ليتمكن الدارسين من الدراسة الأكاديمية وتحقيق النجاح والتقدم

شروط القبول في جامعة الطائف

حددت إدارة جامعة الطائف عدة شروط لمن يرغب بالتحاق وتسجيل دخول الجامعة من طلاب الثانوية العامة بعد توفر تلك الشروط

أن يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة من المدارس السعودية.

أن تكون أم الطالب من أصل سعودي.

70% هو الحد الأدنى لقبول في جامعة الطائف.

تقبل الجامعة الشهادات المعادلة للثانوية العامة بشرط اعتمادها وتصديقها من وزارة التعليم السعودية.

القبول بالجامعة يتحدد بناء على النسب الموزونة والأماكن الخالية والحدا لأدنى من المجموع.

لاتقبل أي شهادة ثانوية عامة مر على تاريخ الحصول عليها 5 سنوات أو أكثر.

خطوات حساب نسب القبول قي جامعة الطائف

لمعرفة نسب القبول بجامعة الطائف لابد من اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلي موقع جامعة الطائف الدخول إلى حساب النسب الموزونة للجامعة تحديد المسار الراغب في الالتحاق به تسجيل الدرجات التي حصل عليها الطالب في الاختبارات الثلاثة اختبار الثانوية العامة والتحصيلي والقدرات العامة اضغط على حساب النسبة الموزونة حتى يتم حسابها

نسب القبول في جامعة الطائف1443

عقب ظهور نتائج الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية أعلنت عمادة القبول و تسجيل الطلاب بالجامعة عن نسب القبول ب الجامعة للطالبات والطلاب

نسب قبول الطالبات جامعة الطائف:

نسب قبول الطالبات في جامعة الطائف اختلفت وكانت أقل من نسب قبول الطلاب في بعض كليات الجامعة وكانت النسب:

علوم الرياضة: 91.27.

الطب والجراحة: 91.60.

الإعلام وعلوم الاتصال: 85.79.

نظم المعلومات الإدارية: 85.98.

علوم الأشعة: 86.25.

الصيدلة: 86.53.

الأنظمة: 87.36.

علوم المختبرات الإكلينيكية: 84.59.

علم النفس: 89.

القرآن وعلومه: 77.71.

الدراسات الإسلامية: 78.14.

اللغة الانجليزية: 70.52.

اللغة العربية: 78.28.

المحاسبة: 78.40.

التصميم الداخلي: 78.42.

الشريعة: 78.89.

هندسة الحاسب: 79.66.

تصميم الأزياء والنسيج: 80.40.

الفنون: 80.53.

التسويق: 81.50.

الطفولة المبكرة: 82.30.

علوم الغذاء والتغذية: 82.30.

إدارة الأعمال: 83.71.

الهندسة الصناعية: 83.77.

الهندسة المعمارية: 83.84.

العلاج الطبيعي: 83.92.

التمريض العام: 83.95.

الرياضيات والإحصاء – شعبة الرياضيات: 70.74.

الفيزياء: 70.93.

الكيمياء: 71.53.

القراءات: 72.32.

الأحياء تخصص أحياء نبات: 72.90.

الأحياء تخصص أحياء حيوان: 73.15.

قسم الاقتصاد: 73.16.

الأحياء تخصص أحياء عامة: 75.38.

تقنية المعلومات: 76.40.

التقنية الحيوية: 76.61.

علوم الحاسب: 76.81.

تصميم ألجرافيك: 76.88.

الأحياء تخصص أحياء دقيقة: 77.01.



نسب قبول الطلاب في جامعة الطائف

الطب والجراحة: 92.75.

الأنظمة: 84.39.

الصيدلة: 88.18.

العلاج الطبيعي: 82.82

الهندسة الصناعية: 82.98.

علوم الأشعة: 84.47

علوم الرياضة:84,16.

المحاسبة: 75.71.

علوم الحاسب: 76.29.

الشريعة: 78.83.

علم النفس: 80.82.

الهندسة الكهربائية: 81.24.

الهندسة الميكانيكية: 81.49.

علوم المختبرات الإكلينيكية: 82.73

تخصص الفيزياء: 70.

الكيمياء: 70.03.

الأحياء تخصص أحياء نبات: 70.04.

الرياضيات والإحصاء- شعبة الرياضيات: 70.06.

الأحياء تخصص أحياء حيوان: 70.07.

التقنية الحيوية: 70.95.

الأحياء تخصص أحياء دقيقة: 71.40.

القراءات: 71.84.

الأحياء تخصص أحياء عامة: 71.92.

اللغة الإنجليزية: 72.

قسم الاقتصاد: 72.04.

الفنون: 75.12.

علوم الغذاء والتغذية: 75.62.

تقنية المعلومات: 75.66.

التسويق: 75.70

التصميم الداخلي: 73.12.

اللغة العربية: 73.50.

القرآن وعلومه: 73.58.

الدراسات الإسلامية: 74.39

موعد تسجيل القبول في جامعة الطائف

أعلنت عمادة القبول والتسجيل أن موعد تسجيل القبول سوف يبدأ التسجيل يوم 14 يوليو2021 وينتهي يوم الأثنين26 من نفس الشهر من خلال بوابة القبول على موقع الجامعة.

كليات وتخصصات جامعة الطائف:

جامعة الطائف من الجامعات العريقة والمميزة ضمن مجموعة كبيرة من الجامعات في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،وجامعة شقراء،وأم القري ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،جامعة الفصيم،طيبة،حائل والكثير وتشمل جامعة الطائف على عدد 19كلية بهذه التخصصات التالية: