ما هو موعد صرف حافز ذو القعدة 1442

ينتظر المستفيدون برنامج حافز في المملكة العربية السعودية، موعد الصرف للمشمولين في البرنامج للحصول علي راتب شهر ذو القعدة 1442 هجريا، حيث يعتبر حافز من أهم البرامج التي تقدم الحكومة السعودية وذلك بهدف زيادة فرص العمل أمام الشباب السعودي وتوفير الفرص المناسبة لجميع الأفراد من المواطنين السعوديين وبهدف تشجيع الشباب علي الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، خاصة وأن المنافسة في السوق السعودي أصبحت صعبة ويتطلب امتلاك الكثير من المهارات للحصول علي فرصة عمل مناسبة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي برنامج حافز وموعد صرف حافز لشهر ذو القعدة 1442 هجريا، وموعد صرف برنامج حافز لجميع شهور 1442 وغيرها من المعلومات المتعلقة.

ما هو برنامج حافز

برنامج حافز من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف للمواطنين السعوديين، حيث يعمل البرنامج علي تقديم الدعم المادي والعيني للباحثين عن العمل بهدف العثور علي فرصة العمل المناسبة لهم سواء في القطاع الخاص وفي العام، حيث يمنح راتب شهري للشباب الباحث عن العمل المستفيدين من البرامج لمساعدة في بحثه عن الوظيفة بالإضافة إلي تقديم الدورات التدريبية في كافة المجالات التي تتناسب التخصص المرغوب الحصول علي وظيفة من خلاله.

ويحصل المستفيد من البرنامج علي راتب لمدة سنة واحدة، بشرط أن يكون المتسفيد من البرنامج جاد في البحث عن الوظيفة، وفي حالة عدم الالتزام بالضوابط والشروط التي يضعها الصندوق وعدم وجود جدية في البحث عن الوظيف يتم وقف الدعم المقدم بشكل فوري، ووضع الصندوق بعض الشروط الخاصة لحصول المواطن علي الدعم بعد تقديم الطلب بشكل إلكتروني، ويتم النظر في الطلب المقدم خلال 3 شهور من تاريخ الأجراء الأخير للتسجيل في البرنامج من خلال بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل.

موعد صرف حافز ذو القعدة 1442

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، إجراء بعض التعديلات علي مواعيد صرف رواتب الحافز للمستحقين للباحثين عن العمل وكذلك حافز صعوبة البحث عن العمل حيث تم اعتماد التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري في صرف الرواتب حيث يتم إيداع الراتب في حساب المستحقين في اليوم الخامس من الشهر الميلادي بشكل أساسي علي أن يتم تقديم موعد الراتب ليوم ويتم صرفه في اليوم الرابع من الشهر الميلادي في حال إذا كان اليوم الخميس يوم جمعة، أو يتأخر ليوم السادس من الشهر في حالة إذا كان اليوم الخامس من الشهر جاء يوم سب فيتم صرفه يوم الأحد الذي يليه وفي حالة إذا وافق يوم الخميس عطلة رسمية فأنه في الغالب يتم صرف الراتب قبل هذه الإجازة.

ومن المنتظر أن يتم صرف حافز شهر ذو القعدة 1442 يوم الاثنين الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل.

موعد صرف حافز 1442

نشر صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، االمواعيد الخاصة لصرف الدعم سواء لبرنامج حافز البحث عن عمل أو حافز صعوبة الحصول علي العمل لجميع الشهور حيث يتم صرف الدعم في الخامس من كل شهر ميلادي ولأن الممكلة العربية السعودية تعتمد علي التقويم الهجري فتختلف من شهر إلي الشهر الذي يليه وجاءت المواعيد علي النحو التالي: