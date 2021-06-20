نتائج امتحانات البكالوريا 2021 بالمغرب عبر موقع www.taalim.ma مسار لجميع التلاميذ

نتائج امتحانات البكالوريا يتابع اليوم أولياء الأمور والطلاب على حد سواء بشغف تام آخر أخبار نتائج امتحانات البكالوريا داخل دولة المغرب، والتي من المرتقب موعد ظهورها في الساعات القليلة القادمة، واليوم سوف نقوم بمعرفة الوقت الصحيح لظهورها والتي أعلنت عنه الوزارة العامة للتعليم والتربية داخل المغرب، وكذلك نورد لكم الرابط المباشر للموقع الوزاري الذي سوف تظهر عليه، وجميع الخطوات التي تمكنكم من الوصول إليها في أسرع وقت، وبأسهل طريقة.

نتائج امتحانات البكالوريا

أعلنت السيد وزير التعليم والتكوين المهني داخل المملكة المغربية اليوم أنه سوف يتم الكشف عن نتائج امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2021، في صباح يوم الأحد 20 يونيو الجاري 2021، وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تظهر النتائج بين الحين والآخر، ونحن بصدد ظهورها الآن وسوف نورد لكم الروابط الرسمية المباشرة لها، والتي تختص بنتيجة الدورة الأولى من الاختبارات، أو ما يعرف بالدورة العادية، أما عن الدورة الاستداركية والتي تكون في وقت لاحق من الامتحانات، فمن المقرر أن يتم الكشف عنها يوم 11 يوليو القادم 2021، والتي من بعدها يبدأ السباق إلى دخول الجامعات، والالتحاق بأهم الكليات والجامعات المغربية للعام الدراسي الجديد، ومن الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح بالفعل قد انتهت اليوم، وانتهى معها جميع الاجراءات اللازمة لظهور النتائج.

رابط الدخول إلى نتائج امتحانات البكالوريا

من أجل أن تحصل على نتائج امتحانات البكالوريا الخاصة بك أو بأي طالب يهمك أمره اليوم كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.