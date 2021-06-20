إسرائيل: اللقاحات التي رفضها الفلسطينيون كانت سليمة

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن لقاحات كوفيد-19 التي قدمتها إسرائيل ورفضتها السلطة الفلسطينية بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة.
وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقا لتبادل اللقاحات كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام.
لكن بعد الإعلان مباشرة، ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق وأعادت الشحنة الأولية التي تضم حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو وليس في يوليو وأغسطس كما تم الاتفاق.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان "اللقاحات التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية أمس كانت سليمة تماما". وأضافت أن المواعيد كانت معروفة واتفق عليها الطرفان.
وقالت "اللقاحات التي يتم تسليمها للفلسطينيين مطابقة من جميع النواحي للقاحات التي يتم إعطاؤها حاليا لمواطني إسرائيل".
وقال مصدر إسرائيلي لموقع صحيفة هآرتس إن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وإن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية.
وتلقى نحو 30 بالمئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الذين لا موانع لديهم من تلقي اللقاح جرعة واحدة على الأقل، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
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