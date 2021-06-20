واشنطن: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة

جدة - نرمين السيد - وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة المفاوضات النووية بعد الانتخابات الإيرانية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

يأتى ذلك فيما أكدت مصادر فى المعارضة الإيرانية أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد أمس الجمعة، كانت متدنية جداً (10%) بينما زعمت وزارة الداخلية الإيرانية عكس ذلك.

وأعلن وزير الداخلية الإيرانى عبدالرضا رحمانى فضلى، اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسى بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.

وأضاف وزير الداخلية أن 28.9 مليون شخص صوتوا فى الانتخابات أى ما نسبته 48.8% من الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع.

وذكّر رحمانى فاضلى أن مجلس صيانة الدستور حدد مهلة 10 أيام لتلقى الطعون بالنتائج.

من جهتها، قالت أمانة "المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية" أن نسبة التصويت لم تتخط الـ10%، وذلك استناداً إلى "تقارير أكثر من 1200 صحافى ومراسل لقناة سيماى آزادى من 400 مدينة فى إيران، وأكثر من 3500 مقطع فيديو متوفر لتقديمه على المراجع الدولية والرأى العام".

ووصفت مريم رجوى، رئيسة "المقاومة الإيرانية"، مقاطعة الشعب للانتخابات بأنها "أكبر ضربة سياسية واجتماعية ضد (المرشد على) خامنئى والاستبداد الدينى، وتستحق تهنئة تاريخية للشعب".

وأضافت أن "العالم رأى ذلك، وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران هو لصالح إسقاط نظام الملالى. إن نظام ولاية الفقيه آخذ فى الانحدار ويجب كنسه".

وأضافت: "تخرج الديكتاتورية الدينية من هذه الانتخابات فاضحة وضعيفة وأكثر هشاشة، وستسقط أخيراً بانتفاضة الشعب وجيش الحرية".

كما رأت رجوى أنه "ليس لدى المجتمع الدولى أى مبرر للتعامل مع رئيس إيرانى متهم بجرائم ضد الإنسانية"، مضيفةً: "على المجتمع الدولى تقديم إبراهيم رئيسى للعدالة فى محكمة دولية".