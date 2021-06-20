استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 عبر موقع الديوان الوطني وموعد ظهور النتائج

استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع الولايات الجزائرية من أجل الاستعلام عن استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، وذلك حيث يسعى العديد من الأشخاص من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الجزائر لمعرفة النتائج الخاصة بشهادة التعليم الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، وذلك حيث قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الشهادة الإبتدائية في جميع الولايات الجزائرية، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول الاستعلام عن النتائج الخاصة بشهادة التعليم الإبتدائي بشكل إلكتروني في جميع الولايات الجزائرية.خطوات استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021
يمكن لكافة الأشخاص الراغبين في استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 سواء من الطلبة أو الطالبات أو أولياء الأمور في جميع الولايات الجزائرية بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-
- أولًا: الدخول إلى موقع الديوان الوطني.
- ثانيًا: إدخال رقم التسجيل الذي حصل عليه الطالب في بداية العام الدراسي.
- ثالثًا: إدخال الرقم السري الخاص في المكان المخصص له.
- رابعًا: الإجابة على السؤال الموجود أمامك على الشاشة.
- خامسًا: الضغط على عرض النتيجة.
قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن الموعد الرسمي الخاص استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 وجاء الموعد الرسمي في صباح اليوم الأحد الموافق 20 من شهر يونيو الجاري 2021، وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن أن الاستعلام سيتم بشكل إلكتروني في ظل حرص الحكومة الجزائرية على جعل العديد من الخدمات تتم بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل، وذلك حرصًا منها على سلامة جميع المواطنين من انتشار فيروس كورونا في العالم كله.
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