رابط نتائج البكالوريا 2021 المغرب menara bac النتائج النهائية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

رابط نتائج البكالوريا 2021 المغرب يواصل البحث عنها كثير من الطلاب في كافة أنحاء المملكة المغربية حيث كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت أن نتيجة البكالوريا كشوف الباك سوف يتم اعلانها اليوم الاحد 20 يونيو 2021 خلال الساعات القادمة بعد ان تم الانتهاء تماما من تصحيح أوراق الطلاب كما تم رصد وتجميع الدرجات وأصبحت النتيجة الان جاهزة للإعلان عنها، كانت اختبارات الدوره العاديه البكالوريا في المغرب قد جرت في الفترة من 8 يونيو الجاري واستمرت حتى 12 يونيو بالنسبة لأقسام العلمي والتقني والمهني و الآداب والتعليم الأصيل، حيث لم توجد أي شكاوى من المترشحات والمترشحين من الاختبارات وتمت الامتحانات تحت تدابير احترازية مشددة لحماية الطلاب والعاملين في اللجان وكان هناك اهتمام على اعلى مستوى، جدير بالذكر أنه قد شارك في اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني لشهادة البكالوريا الثانوية العامة في دورة 2021 هذا العام أكثر من 518 مترشح تواجدوا في 2400 مركز امتحاني.

رابط نتائج البكالوريا 2021 عبر bac.men.gov.ma

يستطيع الآن جميع الطلاب البكالوريا في كافة مدن المغرب الاطلاع على نتائج الامتحانات الوطني شهادة البكالوريا اليوم السبت عبر موقع باك وذلك عن طريق الخطوات التالية:

على الطالب القيام بدخول رابط موقع نتائح البكالوريا

سيطلب منه هذا الموقع ادخال رقم المسار الخاص بالطالب وتكون كتابته في الخانة التي تخص ذلك

بعد ذلك يقوم الطالب الضغط على اظهار النتيجة

موقع نتائج البكالوريا 2021 عبر taalim.ma

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر مسطحة التعليم وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب حيث صرحت وزارة التربية الوطنية انه يمكن ان الاطلاع على نتائج البكالوريا من خلال هذا الباك عن طريق الرقم السري الذي يحصل عليه الطالب الذي يمكنه من دخول موقع والاطلاع على كشوف نتائج الباك الدوره العاديه