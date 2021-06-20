قريبا نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 البحر الأحمر برقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية

نتابع معكم اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة البحر الأحمر، فمعدلات البحث قد ازدادت كثيراً بواسطة الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي، فهذا ما يشغل تفكير فئة كبيرة من المواطنين، نظراً لأنها بمثابة خطوة لتحديد مصيرهم ومسيرتهم التعليمية ومستقبلهم الدراسي، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب كانوا يؤدون الامتحان في وسط إجراءات احترازية مشددة.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر هشام منير بأنه سوف يتم الكشف عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع القادم، وهذا فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات التي أداها الطالبات والطلاب، ثم بعد ذلك يتم اعتمادها من قبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأكد اللواء على التعليمات التي أوصت بها المديرية، وهي التمتع بأعلى درجة من الشفافية والدقة ومنح كل مادة الوقت المناسب لتصحيحها، حتى يتم تقدير الطالب بالدرجات التي يستحقها، كما أنه قد أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، مع الالتزام بالمسافات والتباعد الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن الطلاب الذين يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية يكونوا من مختلف الإدارات التعليمية المتعددة الموجودة في محافظة البحر الأحمر، كإدارة رأس غارب التعليمية، والغردقة، والقصير، وسفاجا، ومرسى علم، وشلاتين، حلايب، برنيس، أبو الحسن الشاذلي.

كيفية الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلبة والطالبات الالتزام بها وإتباعها، للاطلاع على النتيجة، وإليكم أهمها، كالتالي:

وهذا نكون قد تعرفنا على الخطوات التي لابد من إتباعها، للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.