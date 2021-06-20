زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب المكسيك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء مساء يوم السبت عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 10 كيلومترات.
وأضافت أنها وقعت عند التقاء خط عرض 16.020 درجة شمالا وخط طول 217.4 درجة غربا.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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