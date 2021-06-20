الان نتائج البكالوريا 2021 المغرب من موقع bac.men.gov.ma برقم المسار الدورة العادية جميع المدن المغربية

رابط استخراج نتائج البكالوريا 2021 المغرب التي يبحث عنها طلاب جميع أنحاء المملكة المغربية وذلك للحصول عليها بعد أن تم الاشارة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على أن نتائج الدورة العادية معلنة بعد ساعات أو لحظات من الان من صباح يوم الأحد الموافق ميلادياً 20 يونيو، على أن يتمكن طلاب جميع المدن المغربية من الحصول على تلك النتائج على نحو سنتابع الان من خلال موقع ثقفني الاخباري.

استخراج نتائج البكالوريا 2021 المغرب

اليوم أصبحنا على موقع مع إعلان نتائج البكالوريا الدورة العادية التي تم التأكيد على ميعاد إعلانها رسمياً من قبل معالي وزير التربية الوطنية وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي على ان يصبح بإمكان الطلاب بضغطة زر واحدة الحصول على تلك النتائج فور الانتهاء من أعمال رفع النتائج الجارية حتى الآن على مستوى كافة الإدارات التعليمية التابعة لدى الوزارة، حيث يتم الإفصاح حتى الآن عن نسب نجاح طلاب وطالبات الدورة العادية، على أن نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية كيفية الحصول على تلك النتائج بمنتهى السهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021

نتائج الباك سيصبح طلاب جميع المدن المغربية استخراجها من قبل موقع الباك اليوم الاحد الموافق ميلادياً 20/6/2021 على النحو التالي:-