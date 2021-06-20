الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين 1442 وخطوات وشروط تجديدها

يبحث عدد يُقدر بالملايين عن طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة من المقيمين الوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وتقوم وزارة الداخلية السعودية بتوفير كافة سبل الراحة للمقيمين على الأراضى السعودية من الوافدين بتقديم طرق مختلفة للإستعلام عن إقامتهم وذلك لحرصها على جعل الوافدين يهتموا بتجديد إقامتهم المنتهية حتى لا يعرضوا أنفسهم لأى مسألة قانونية، ويتم الإستعلام عن الإقامة بطريقة إلكترونية وبرقم الإقامة أو رقم الحدود كما يسميها البعض وكل هذا عبر منصة إلكترونية تسمى أبشر وتم إنشاء هذه المنصة الإلكترونية للتخلص من النظام الورقى الذى يحتاج إلى وقت وجهد كبير ويتم بذل فيه جهد كبير، ونوضح لكم من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة وخطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

وفى مقالنا اليوم سنوضح كيفية الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة عبر منصة أبشر والطريقة كالآتى :

قم بالبحث عن منصة أبشر من خلال موقع بحث مشهور مثل جوجل .

من خلال موقع بحث مشهور مثل جوجل . قم بتسجيل الدخول على منصة أبشر من خلال كتابة البيانات الشخصية .

من بند الإستعلامات الإلكترونية اختر الاستعلام عن إقامة وافد .

قم بكتابة رقم الإقامة ورمز التحقق الظاهر أمامك .

ستظهر أمامك صفحة بها كل البيانات الخاصة بك من اسمك وتاريخ إقامتك وموعد انتهائها وموعد تجديدها.

أبشر للجوازات

تُعد منصة أبشر منصة إلكترونية مشهورة بالمملكة العربية السعودية حيث يقوم الوافدين بتسجيل الدخول عليها للإستعلام عن موعد انتهاء صلاحية الإقامة ومعرفة تاريخ التجديد حتى لا يعرض نفسه للمشاكل التى قد تؤدى إلى الطرد من العمل والترحيل من البلاد على الفور ويتم معاملة المخالفين بطريقة صعبة لا يوجد بها تهاون وبالأخص إذا زاد حد التأخير عن اللازم فى تجديد الإقامة.