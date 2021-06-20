التسجيل في دعم ريف للنساء والأسر المنتجة في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن دعم ريف للنساء والأسر المنتجة في المملكة، والذي شهد إقبال كبير من المواطنين منذ الإعلان عنه، حيث تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من برامج الدعم التي تهدف للعناية بالأشخاص والأسر من أصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة ورفع الأعباء عن كاهلهم ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية، وتأتي تلك البرامج في إطار توجهات السلطات في المملكة لتنفيذ تعليمات خادم الحرمين الشريفين للعناية متوسطي ومحدودي الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم تليق بالمواطن السعودي وتحفظ كرامته، ويأتي الحديث في هذا المقال عن دعم ريف للنساء.التسجيل في دعم ريف للنساء
هو دعم تقدمه السلطات في المملكة للنساء من ربات البيوت مقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتبتغي من ذلك الدعم إمداد صغار المزارعين ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا وإرشادية من أجل توسيع أنشطتها التنموية الزراعية ورفع وزيادة وكفاءة إنتاجهم وصولًا للاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة.شروط الحصول على دعم ريف للنساء
وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن الشروط التي يجب توفرها من أجل الاستفادة من الدعم وهي كالآتي:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- أن تكون من ربات المنازل.
- أن تكون المتقدمة للحصول على الدعم ممن يعملن في مهنة الزراعة، وتقوم بممارسة مهامها بذاتها.
- أن تكون المتقدمة للحصول على الدعم تقيم بالمنطقة التابعة إداريا بالمنطقة التي تقدم الدعم.
- ألا تكون ممن يعملن بالقطاع العام أو الخاص.
- أن يبلغ عمر المتقدمة ٢١ سنة فما فوق.
- ألا يزداد دخلها عن ٦ آلاف ريال سعودي في الشهر.
- أن تحصل على وثيقة العمل ل الحر من وزارة العمل السعودية.
- أن تتقدم بملف الطلب على المنصة الإلكترونية لدعم ريف.
- أن تتوافر بها الضوابط الصحية والفنية التي وضعها برنامج ريف.
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أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن دعم ريف للنساء والأسر المنتجة في المملكة، والذي شهد إقبال كبير من المواطنين منذ الإعلان عنه، حيث تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من برامج الدعم التي تهدف للعناية بالأشخاص والأسر من أصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة ورفع الأعباء عن كاهلهم ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية، وتأتي تلك البرامج في إطار توجهات السلطات في المملكة لتنفيذ تعليمات خادم الحرمين الشريفين للعناية متوسطي ومحدودي الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم تليق بالمواطن السعودي وتحفظ كرامته، ويأتي الحديث في هذا المقال عن دعم ريف للنساء.التسجيل في دعم ريف للنساء
هو دعم تقدمه السلطات في المملكة للنساء من ربات البيوت مقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتبتغي من ذلك الدعم إمداد صغار المزارعين ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا وإرشادية من أجل توسيع أنشطتها التنموية الزراعية ورفع وزيادة وكفاءة إنتاجهم وصولًا للاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة.شروط الحصول على دعم ريف للنساء
وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن الشروط التي يجب توفرها من أجل الاستفادة من الدعم وهي كالآتي:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- أن تكون من ربات المنازل.
- أن تكون المتقدمة للحصول على الدعم ممن يعملن في مهنة الزراعة، وتقوم بممارسة مهامها بذاتها.
- أن تكون المتقدمة للحصول على الدعم تقيم بالمنطقة التابعة إداريا بالمنطقة التي تقدم الدعم.
- ألا تكون ممن يعملن بالقطاع العام أو الخاص.
- أن يبلغ عمر المتقدمة ٢١ سنة فما فوق.
- ألا يزداد دخلها عن ٦ آلاف ريال سعودي في الشهر.
- أن تحصل على وثيقة العمل ل الحر من وزارة العمل السعودية.
- أن تتقدم بملف الطلب على المنصة الإلكترونية لدعم ريف.
- أن تتوافر بها الضوابط الصحية والفنية التي وضعها برنامج ريف.
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