التسجيل في دعم ريف للنساء والأسر المنتجة في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن دعم ريف للنساء والأسر المنتجة في المملكة، والذي شهد إقبال كبير من المواطنين منذ الإعلان عنه، حيث تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من برامج الدعم التي تهدف للعناية بالأشخاص والأسر من أصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة ورفع الأعباء عن كاهلهم ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية، وتأتي تلك البرامج في إطار توجهات السلطات في المملكة لتنفيذ تعليمات خادم الحرمين الشريفين للعناية متوسطي ومحدودي الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم تليق بالمواطن السعودي وتحفظ كرامته، ويأتي الحديث في هذا المقال عن دعم ريف للنساء.

هو دعم تقدمه السلطات في المملكة للنساء من ربات البيوت مقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتبتغي من ذلك الدعم إمداد صغار المزارعين ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا وإرشادية من أجل توسيع أنشطتها التنموية الزراعية ورفع وزيادة وكفاءة إنتاجهم وصولًا للاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن الشروط التي يجب توفرها من أجل الاستفادة من الدعم وهي كالآتي: