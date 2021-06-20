هنا رابط تقديم رياض الأطفال الالكترونى 2021-2022 في المدارس الحكومية والرسمية اللغات

هنا رابط تقديم رياض الأطفال الالكترونى 2021-2022 ، يوجد الكثير من أولياء الأمور الذين يبحثون عن طريقة تقديم رياض الأطفال 2021التي قد بدأ من يوم 2 يونيو الجاري والذي سوف يستمر حتى يوك 30 يونيو القادم، وسوف يتم التسجيل بشكل الكتروني عبر الموقع الخاص بمركز معلومات وزارة التربية والتعليم، كما أن المديرية في كل المحافظات تتيح العديد من الروابط الداخلية من خلال اتباع الخطوات المطلوبة للتقديم.

هنا رابط تقديم رياض الأطفال الالكترونى 2021-2022

قد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في الطالب حتى يكون من السهل قبوله في مرحلة رياض الأطفال:

لابد من أن يكون عمر الطفل في الأول من أكتوبر 2021 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.

يجب أن يقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بأنه لم يقم بالتقديم لمدرستين للغات في نفس الوقت، كما يجب أن يقوم بالتوقع على تعهد بمتابعة نتائج جميع مراحل التنسيق لكي يتم سداد قيمة الرسوم والمصروفات المدرسية بموعد لا يقل عن 15 يوم بعد أن يتم الإعلان عن النتيجة.

لابد من أن يتم قيام الطفل بمقابلة شخصية بعد موعد إعلان النتائج.

هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يتم الالتزام بها عند تقديم رياض الأطفال حتى تنجح عملية التقديم:

في البداية يجب أن يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لمرحلة رياض الأطفال.

ومن ثم يتم اختيار المدرسة الحكومية أو اللغات ومن ثم يتم اختيار المحافظة.

قم بعد ذلك بكتابة جميع المعلومات الخاصة بالطالب مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجنس الطالب مع ذكر المحافظة التي يتبعها.

لابد من أن يتم تقديم بعض من الأوراق والمستندات التي تتمثل في التالي: