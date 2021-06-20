وفيات كورونا فى البرازيل تتخطى النصف مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت "وكالة رويترز"، فجر اليوم الأحد، أن الآلاف من البرازيليين تظاهروا فى أنحاء البلاد، السبت، للاحتجاج على طريقة تصدى غايير بولسونارو، الرئيس البرازيلى لوباء كورونا، متهمين إياه بالتأخير فى شراء اللقاح المضاد للفيروس، فضى عن تشكيكه فى ضرورة استخدام الكمامات.

وأكدت الوكالة أن الحكومة البرازيلية تواجه انتقادات شديدة، بعد إهدارها فرصا سابقة لشراء اللقاحات المضادة للفيروس، موضحة أن شركة "فايزر" لصناعة الأدوية لم تتلق أى رد من الحكومة والخاصة ببيع اللقاحات، خلال الفترة من شهر أغسطس، وحتى نوفمبر من العام الماض