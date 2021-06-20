“هنا الجديد” 83.95% الآن ننشر نتائج السانكيام الفصل الثاني موقع الديوان الوطني للامتحانات

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نشر كشوف الفصل الثاني 2021 لنتائج الشهادة الابتدائية، عبر رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ، وفي مقار المؤسسات التعليمية مع أخذ التدابير الوقائية عند الذهاب للمدارس لمعرفة كشف النقاط، وقال الموقع على حسابه الرسمي أن النتيجة سوف تكون متاحة في الساعة أل 16.00 بتوقيت الجزائر، بعد أن تمت كافة المراجعات عليها من قبل اللجان المتخصصة في التصحيح ورصد الدرجات، والآن يمكن للتلاميذ الدخول وسحب كشف النقاط بسهولة عن طريق أتباع الخطوات التالية.

كشف نقاط الفصل الثاني السانكيام 2021

متابعينا الأعزاء لحظات ويتم رفع النتائج عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وموقع فضاء أولياء التلاميذ، وعبر قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين، في السنة الأولى متوسط في نفس اليوم، وفي نفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي أجتاز تلاميذها الامتحان، مع التمنيات للجميع بالنجاح والتفوق في كل مراحل التعليم.

الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz. الضغط على أيقونة تسجيل جديد. تسجيل الرقم السري و البريد الإلكتروني ورقم التسجيل. الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط. تسجيل بيانات ولي الأمر. تسجيل بيانات التلميذ بدقة. ألضغط على أستظهار النتيجة.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذخطوات أستخراج كشف نقاط الفصل الثاني موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أعلن اليوم الديوان الوطني للامتحانات عن رفع نتائج السانكيام، ودعا التلاميذ إلي الدخول على الموقع لاستخراج كشف النقاط، وقال أن الأعداد الكبيرة قد تحدث خلل في الموقع لبعض الدقائق، ولا يجب أن يقلق أـولياء التلاميذ لأن الموقع تم تجهيزه بكفاءة كبيرة، فقط عاود الدخول في وقت أخر تتوقع أن يكون الضغط خفيف من قبل التلاميذ.

رابط موقع فضاء التلاميذ

قبل أن يتم الدخول لأستعلم عن كشف النقاط، يجب أن يكون لولي التلميذ حساب مفعل على الموقع، وذالك عن طريق الخطوات التالية.

الولوج إلي الموقع.

الضغط على أنا لست روبوت.

تسجيل البيانات الشخصة المطلوبة من ولي التلميذ.

الضغط على شريط أستخدام الموقع ثم تسجيل دخول وبذالك يتم أنشاء الحساب.

كشف درجات الفصل الثاني دور 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن سحب كشف النقاط يكون بعد مرور 3 أيام من إعلان النتيجة، يتم عن طريق الدخول على موقع فضاء التلاميذ ثم سحب الكشف وطباعته، وبذالك تحصل على مستخرج رسمي معتمد بالنتائج دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقار المدرسة.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

هنأت الوزارة جميع العاملين بها من معلمين وإداريين، على المجهود الكبير الذي قاموا به خلال العام المنقضي والذي توج بإعلان النتيجة اليوم، وقالت الوزارة أنها لن تدخر جهد في أمتحان البيام والشهادة الثانوية، حتى تكون منظومة التعليم الأساسي قد اكتملت بنجاح.

نسبة النجاح العامة للصف الخامس الابتدائي 2021 الفصل الثاني

كما تم تسريبه من أيام أن نسبة النجاح العامة أفضل من العام الماضي، تم إعلان نسب النجاح ونسب الطلاب الحاصلون على تقديرات ” ممتاز، جيد جداً، جيد” وأعلنت الوزارة عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وهي أن نسبة النجاح العامة جاءت 83.95%، وهي أعلى بمقدار 0.06% من العام الماضي، وبلغ عدد التلاميذ الذين نجحوا في الامتحان 713975 تلميذ وتلميذة من الذين أدوا الامتحانات.

أستعلام نتيجة الصف الخامس السانكيام

يمكن لجميع التلاميذ وأولياء الأمور معرفة كشف النقاط وسحبه إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقار المؤسسات التعليمية، بعد أن فرضت جائحة كورونا على العالم إلي اللجوء إلي التكنولوجيا لتكملة الدراسة والمواقع هي.