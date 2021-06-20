رابط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط موقع ثروة tharwa.education.gov.dz

استخراج النقاط عبر فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط 2021 لكل الطلاب في المستويات التعليمية المختلفة مثل المستوي الابتدائي والمستوي المتوسط والمستوي الثانوي، ما زال عليه البحث مستمر من قبل جميع المواطنين الجزائريين المهتمين باستخراج نتائج كشف نقاط الخاصة بالفصل الثاني الدراسي لعام 2021 عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ وهو الموقع الذي تم إطلاقه مؤخرا من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية لتيسير على الطلاب معرفة علامات الفصل الدراسي الثاني من المنزل عن بعد بكل سهولة، فإذا كنتم مهتمون ويريدون طريقة للتسجيل في فضاء أولياء التلاميذ واستخراج كشف النقاط فاتبعونا من خلال هذا المقال على موقع ثقفني.

بعد فضاء أولياء التلاميذ أحد الوسائل التكنولوجيا المتقدمة حيث تتطلع وزارة التربية الوطنية بولاية الجزائر النهوض بالعملية التعليمية وجعلها أكثر سهولة وتطور وذلك من خلال إدخال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأساليب التعليمية الحديثة والتي تتميز بتوفر الكثير من الوقت والجهد سواء للطلاب أو المعلمين أو حتى أولياء الأمور ويمكن الدخول على موقع ثروة فضاء أولياء التلاميذ من خلال هذا الرابط الرسمي للموقع tharwa.education.gov.dz.

يمكن لأي مواطن في جمهورية الجزائر الديمقراطية التسجيل بكل سهولة في موقع ثروة لكشف النقاط من خلال بعض الخطوات المبسطة وهي:

الدخول عبر موقع ثروة فضاء أولياء التلاميذ الرسمي وهو tharwa.education.gov.dz. ثم قم بالضغط اضغط على كلمة تسجيل جديد الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع. يجب استكمال استمارة البيانات الموجودة أمامك. قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، مع مراجعة هذه البيانات مرة أخرى والتأكد من صحتها. بعد إتمام الخطوة السابقة يجب ادخال كل بيانات ولي الأمر بصورة صحيحة ويفضل إدخالها بواسطة ولي الأمر نفسه. هنا أضغط على الأيقونة الخاصة بالأبناء المتمدرسين، ثم حدد تسجيل جديد لكي تقوم بإدخال معلومات الابن المتمدرس. في النهاية يجب طباعة الاستمارة التى تظهر لك.

في الآونة الأخيرة أصبحت محركات البحث المختلفة يوجد بها جملة دائمة البحث في الجزائر وهي الاستعلام عن نتيجة الشهادة التعليمية اجتياز المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021، والجدير بالذكر بأن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالجزائر وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.eddirasa سيتم ظهور النتيجة عليه، ولا تزال الحكومة الجزائرية حريصة على ضمان سلامة الجميع من جائحة فيروس كورونا المنتشر في جميع انحاء العالم لذلك اعلنت الوزارة بان الموقع الرسمي متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة.