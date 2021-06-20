وزارة الدفاع نتائح القبول المبدئي 1442 ضباط القبول الموحد afca.mod.gov.sa

وزارة الدفاع نتائح القبول المبدئي 1442، بعد آخر الأخبار والتطورات الواردة من وزارة الدفاع السعودية، أعلنت الوزارة اليوم عن صدور نتائج القبول المبدئي لوزارة الدفاع 1442. ومن اجل الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع أعلنت انها تتم عبر وزاره الدفاع القبول الموحد. حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق عن فتح باب التقديم للقبول والالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة والتي تشمل كلية الملك عبد العزيز العسكرية ، وكلية الملك فيصل الجوية ، وكلية الملك البحرية فهد ، بالإضافة إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي ، خلال الفترة من 20 شوال 1442 إلى 29 شوال 1442 إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع. ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على رابط استعلام عن نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442

قالت وزارة الدفاع أن كل من تم قبوله مازم عليه بضرورة اتباع التعليمات التالية:

أحضر بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك

يجب تحميل وطباعة استمارة التسجيل الأولية ، مع أهمية وجود تواقيع الأحوال المدنية والشرطة ورئيس البلدية.

يجب على المتقدمين الناجحين إكمال الاستبيان الطبي ثم طباعته.

من الضروري تحديد موعد للفحص الطبي والمقابلة الشخصية وطباعة بطاقة الفحص.

يحظر إحضار متعلقاتهم الشخصية أثناء المراجعة، مثل الهواتف المحمولة.

التأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقاً لبروتوكول الصحة العامة في المملكة.

ارتداء لباس رياضئ خالي من أي شعار.

رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع

وقالت الوزارة إنه يمكن الاستفسار عن نتائح القبول المبدئي 1442 واستكمال وطباعة المستندات المطلوبة من خلال بوابة القبول الموحد ، مشيرة إلى أن الامتحان سيجرى بمكتب التسجيل الواقع على طريق الملك عبدالعزيز جنوبا إلى مبنى قيادة القوات السعودية البرية سابقا(الخلية) قيادة القوات أمام مساكن ضباط القوات المسلحة. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطلاب المقبولين الذين تم اختيارهم من أجل إجراء الفحص الطبي والمقابلة الشخصية يوم الاثنين الحادي عشرة من ذو القعدة 1442 ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستمارة بالتوقيع والتصديق من الأحوال المدنية يمكنهم الحضور وإتمام إجراءات ملئ الاستمارة والتوقيع عليها في وقت لاحق. يمكن الاستعلام على وزارة الدفاع من خلال بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع ضباط.

وزارة الدفاع استعلام عن نتائج القبول 1442

كما أن وزارة الدفاع السعودية وفرت للمتقدمين على وظائفها خدمة المسح الإلكتروني لنتائج قبولهم ، عبر بوابة التوظيف الموحدة للوزارة، والتي يتم من خلالها عرض نتائح القبول المبدئي 1442 لوزارة الدفاع ، ويتم تقديم الطلب باتباع التعليمات التالية: