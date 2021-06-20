السعودية تعترض 17 مسيرة حوثية مفخخة

ارتفع عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية طوال يوم السبت إلى 17 مسيرة، وفقا لما ذكره التلفزيون السعودي.

فقد نقل التلفزيون السعودي عن تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله إن الدفاعات السعودية دمرت السبت ما مجموعه 17 طائرة مففخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.

وقال التحالف إنه تم إطلاق طائرتين مسيرتين أخريين تجاه خميس مشيط في حين تم إطلاق 8 مسيرات تجاه جنوب المملكة إحداها صوب مدينة نجران حسبما قال التلفزيون الرسمي.

وأكد التحالف أنه تم اعتراض كل هذه الطائرات، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأشار التحالف إلى أن تصعيد الميليشيات الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي مضيفا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

بالتزامن، وعلى جبهة مأرب، أفادت مصادر العسكرية الحكومية أن المعارك في مأرب أسفرت السبت عن 47 قتيلا، بينهم 31 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

وبحسب المصادر فإن الميليشيات المدعومة من إيران شنت هجمات مختلفة في جبهات مآرب محاولين التقدم غير أنه تم التصدي لهم في معظمها.