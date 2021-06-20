نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 الفصل الدراسي الثاني خلال موقع وزارة التربية الوطنية

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، من أكثر ما يشغل عمليات البحث في الوقت الحالي هو نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، وكان ذلك بعد إعلان وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي ان النتائج من المقرر أن تصدر خلال الساعات القادمة ليتعرف جميع الطلاب واولياء امورهم على النتيجة بشكل رسمي، على ان تصدر النتيجة إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الحرايزة التي تمت خوفًا على جميع الطلاب واولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم، على أن تصدر النتيجة عبر الموقع المحدد لأولياء الأمور وهو موقع “فضاء اولياء التلاميذ”، وكان ذلك بعدما انتهى تصحيح جميع اوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، والذي قام جميع الطلاب بتأديتها في ظل إجراءات احترازية مشددة خوفًا على الطلاب من تفشي الفيروس بينهم، وقد تم تصحيح جميع الأوراق بدقة شديدة لضمان صدور النتائج بصفة دقيقة ودون الاحتياج إلى مراجعة النتائج من المدرسة.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

يمكن لجميع اولياء الأمور التعرف على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 عبر موقع “فضاء اولياء التلاميذ” الالكتروني المقرر من وزارة التربية الوطنية الجزائرية، وذلك للتعرف على النتائج إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، ليكون هذا ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومؤخرًا قد تم التوضيح رسميًا ان النتائج من المقرر ان يبدأ رفعها على الموقع بدءًا من غدًا الأحد الموافق 20 يونيو 2021.

ادخل علي موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 الخاص ب الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات بالضغط هنا .

. بعد الدخول إلى الرابط قم بالضغط على “نتائج الابتدائية 2021” ضمن الخدمات المتوفرة امامك.

قم بملئ البيانات المطلوبة منك داخل الموقع من رقم الهوية الوطنية ورقم التسجيل وغيرهم.

اضغط على “استعلام النتائج”.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021