كشف نقاط الفصل الثاني 2021 لكافة الطلاب عبر موقع فضاء الاولياء tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الثاني 2021، بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي أن رفع النتائج من المقرر أن يبدأ من يوم الأحد 20 يونيو 2021، تزايد البحث من قبل جميع الطلاب واولياء الامور في جميع قطاعات الجزائر عن طريقة كشف نقاط الفصل الثاني 2021، وذلك ليتعرف الجميع على النتائج الخاصة به، حيث قد اعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج هذا العام من المقرر أن تتوافر إلكترونيًا حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين احد من الطلاب أو المعلمين، وقد تم تخصيص خدمة محددة داخل موقع “فضاء اولياء التلاميذ” وهي خدمة الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2021 والذي يمكن الاستعلام من خلالة لجميع الطلاب بدءًا من الطلاب في الصفوف الابتدائية والمتوسطة وحتى الصفوف الثانوية، ويمكن الان لجميع الطلاب التعرف على النتائج خلال ايام قليلة وبعد الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

لقد اعلنت وزارة التربية الوطنية أنه حاليا قد تم كشف نقاط التعليم الابتدائي 2021 إلكترونيًا، حيث يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على النتائج الخاصة بهم، أما عن نتيجة المرحلة الثانوية فإنها من المقرر ان تصدر قبل يوم 20 يونيو/جوان الحالي، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ قليل أن النتائج من المقرر أن تكون متوافرة على الموقع خلال الساعات القليلة القادمة وهو موقع فضاء اولياء.

أولًا ادخل إلى رابط الموقع الجديد المُعلن والخاص بكشف نقاط الفصل الثاني 2021 وهو موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. ادخل إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

اضغط على “نتائج الطلاب” ثم اكمل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط على استعلام وستصدر لك النتيجة فورًا.

خطوات كشف نقاط الفصل الثاني 2021