البرق يحرق 10000 فدان من غابات جنوب غربي يوتا

تسبب برق في إحراق حوالي 10000 فدان من غابات في جنوب غرب ولاية يوتا في الثامن عشر من يونيو الجاري، الأمر الذي أجبر السكان على الإخلاء من المنطقة.

ووفقا لتقارير إخبارية، فقد أُجبر سكان المناطق الواقعة غربي "إنتربرايز" على إخلاء مساكنهم مع توسع حريق "فلات".

يظهر الفيديو، الذي التقطته إميلي بريستون، الحريق مستعرا بالقرب من ممتلكاتها، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وحتى الجمعة، كانت موجة الحر الشديدة مستمرة في جنوب غربي الولايات المتحدة لليوم الخامس على التوالي، مما يزيد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة قبل انكسار الموجة الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات متواصلة من موجة الحر لخمس ولايات هي كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وجزء من كولورادو، حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها درجات الحرارة غالبا على 38 درجة مئوية، وفقا لرويترز.

وقال خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليج بارك بولاية ماريلاند، بوب أورافيك "كل عام يكون الجو حارا في جنوب غربي" البلاد.

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا، الأسبوع الماضي، لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.