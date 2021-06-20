جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إن عمليات السطو وقعت بين الـ9 من أبريل الماضى وفجر السبت. وأضافت أن الشرطى اعتقل فى ساعة مبكرة من صباح السبت، وأوقف عن الخدمة على الفور. ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن السرقات ولا عن ملابسات اعتقال الشرطى الذى لا يزال قيد الاستجواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطى يونانى يسطو على محطات الوقود 11 مرة .. والأمن يلقى القبض عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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