رمز المسار bac.men.gov.ma رابط نتائج البكالوريا المغربية الدورة العادية دورة يونيو 2021

برقم المسار bac.men.gov.ma كيفية استخراج نتائج الباك المغربية 2021 والتي تقوم وزارة التربية والتكوين بالإعلان عنها عبر الرابط الرسمي لأخبار الوزارة، ونقوم بعرض طرق استخراج أرقام الطلاب فور الانتهاء منها وكيفية الاستعلام عنها، وذلك بعد أن قام مؤشر البحث العالمي بجوجل بالإشارة إلى الارتفاع الكبير في البحث عن نتائج الباك المغربية 2021 بالدورة العادية.

اختبارات الباك الدورة العادية يونيو 2021

أنهى طلاب البكالوريا المغربية نتائج العام 2020 في الشهر الماضي، وقامت وزارة التربية والتكوين المهني بالانتهاء بنجاح من تأمين الامتحانات التي أقرتها الوزارة لتكون ورقية، حيث تقرر ألا يتم اعتماد الاختبارات الإلكترونية لنتائج الباك النهائية، وتم تأمين اللجان لمنع الغش أو العدوى من فيروس كرونا، وقامت الوزارة بتأمين كنترولات التصحيح والانتهاء الناجح من تصحيح نتائج الطلاب وتم اعتمادها تمهيدا للإعلان عنها إلكترونيا.

نتائج الباك الدورة العادية 2021

انتهت اختبارات البكالوريا في جميع الولايات في نهاية مايو 2021 بنجاح وقامت الوزارة بالإعلان عن موعد الإعلان عن نتائج الدورة الأولى في 18 جوان، وقد تأخرت الوزارة بالإعلان عنها بما رفع البحث عن الموعد التي يتم الإعلان عنها فيه، ومن المتوقع أن يكون اليوم الأحد 20 جوان هو الموعد المقرر لاستخراجها باسم المستعمل.

كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا برقم المسار bac.men.gov.ma

أتاحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عدد من الطرق لاستخراج النتائج، وذلك تيسيرا على الطالب، لمنع التكدسات التي تحدث أثناء البحث على نتائج الباك بعد أن يتم الإعلان عن ظهورها، وتلك الطرق هي:

وجدير بالذكر أن الوزارة لم تعلن نتائج الطلاب حتى الآن بينما يترقب الجميع الإعلان عنها صباح الأحد 20 جوان 2021.

رابط تسجيل “منحتي” لطلاب التعليم العالي في المغرب

يقوم على الطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا المغربية والراغبين في الالتحاق بالجامعة التقديم على رابط تسجيل منحتي، حيث يقوم الناجحين بالدرجات العالية والذين يكونوا من الفقر مالا يطيقوا مصروفات التعليم الجامعين ويتم التقديم في المنحة حسب الشروط المقررة للجميع ليتم صرف مبالغ نقدية لهم للمساعدة على التعليم المقبل لهمز