كشف نقاط التلاميذ وزارة التربية الوطنية للفصل الثاني 2021 tharwa.education.gov.dz

أكدت وزارة التربية الوطنية إعلان كشف نقاط المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 سيكون بعد ساعات قليلة من الأن، مشيراً إلى أن النتائج ستعلن مساء اليوم السبت أو صباح غداً الأحد، كما أوضحت الوزارة أن كشف نقاط المرحلة الابتدائية سيتوفر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ بالاضافة لتوفير نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية على الموقع أيضاً لكل ولايات الجزائر، وسنوضح لكم الأن طريقة استخراج كشف نقاط الطالب وطريقة التسجيل عبر الموقع ومميزات فضاء أولياء التلاميذ وكل ما هو متعلق بنتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فى الجزائر.

فضاء أولياء التلاميذ

هو منصة رقمية إلكترونية أطلقتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية ليستطيع أولياء الأمر التسجيل عليها واستخراج نتائج التلاميذ ومتابعة المستوى الدراسي لهم، فالمنصة تشتمل على كافة المعلومات الخاصة بالطالب، فيتم عرض نتائج الطالب إلكترونياً وأداء الأختبارات عن بعد وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

استخراج كشف نقاط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات يستطيع ولي الأمر الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ وتسجيل الدخولtharwa.education.gov.dz والأطلاع على نتائج الطالب، كما وفرت الوزارة خدمة الحصول على كشف النقاط عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول بشكل مجاني بعد التسجيل على الموقع.

طريقة التسجيل على فضاء أولياء التلاميذ

سنوضح لكم الان طريقة التسجيل عبر فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الطالب ومتابعة مستواه الدراسي من جانب ولي الأمر:

أولاً الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

الضغط على تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال بيانات ولي الأمر.

الضغط على نتائج أبنائي.

أختيار الفصل الدراسي.

وبذلك تتمكن من الحصول على كشف نقاط الطالب بشكل سهل ويسر.

مميزات فضاء أولياء التلاميذ الجزائر

سنوضح لكم الأن اهم مميزات الموقع الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية الجزائرية:

تسهيل العملية التعليمية عن بعد واتباع خطة التعليم الرقمي.

الموقع يمثل حلقة الوصل بين الطالب والمعلم يستطيع من خلاله الحصول على الحصص المدرسية وشرح الدروس فى منزلة.

المحافظة على صحة التلاميذ بعد انتشار فيروس كورونا.

الحصول على النتائج إلكترونياً دون الحاجة لذهاب للمدرسة.

يبنتظر الآن جميع الطلاب فى جميع ولايات الجزائر إعلان نتائج كشف نقاط المرحلة الإبتدائية، فقد أشارت وزارة التربية الوطنية سابقآ أن إعلان النتائج سيكون اليوم الأحد الموافق 20 جوان، نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق المستمر، وفى انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي تسعد بها لمساعدتكم فى الاطلاع على كسوف نقاط التلاميذ.