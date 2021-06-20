عروض تقسيط تويوتا راش 2021 من بنك الراجحي بدون مقدم

يقدم بنك الراجحي في السعودية عروض تقسيط تويوتا راش 2021 بالتزامن مع عروض تويوتا جميل التي يقدمها وكيل تويوتا في السعودية حيث تعد هذه السيارة واحدة من سيارات الدفع الخلفي التي تتميز بالثمن الرخيص والكفاءة العالية في التعامل على الطرق الوعرة والجبلية فضلا عن كفاءتها وفخامتها داخل المدن السعودية.

مواصفات تويوتا راش 2021

مواصفات تويوتا راش متعددة لكن أبرزها ما يتعلق بالمحرك حيث تأتي السيارة مع محرك قياس 1.5 لتر من نوع رباعي الاسطوانات V4 بـ16 صمامًا بقوة حصانية تصل إلى 102 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 134 نيوتن فيما يصل معدل استهلاك الوقود إلى حوالي 16 كم في كل لتر وهذا يعتبر معدل جيد في استهلاك الوقود، مع ناقل حركة اوتوماتيك 4 سرعات ونمط قيادة عادي، كما تأتي السيارة مزودة بعديد من وسائل الأمان والترفيه والتقنية الحديثة مثل وسائد هواء أمامية وخلفية وتشغيل بصمة، ودخول ذكي.

نظام صوتي بشاشة لمس

سعر تويوتا راش 2021

سعر راش 2021 يبدأ عند 60 ألف ريال تقريبًا بدون إضافة الضريبة المضافة للموديل راش G أما الموديل راش GL فيبدأ سعره من 64 ألف ريال، ويضاف لهذا السعر 15 % من الثمن قيمة الضريبة المضافة حيث يصل السعر في الموديل الأول إلى 70 ألف ريال وفي الموديل الثاني حوالي 74 ألف ريال فقط.

عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي عروض تمويل السيارات الجديدة من خلال التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك وهذه العروض تشتمل على دفع مبلغ يصل إلى 40 % من سعر السيارة في حالة تم تحويل الراتب على بنك الراجحي أما في حالة عدم تحويل الراتب يكون الدفعة الأخيرة في حدود 35 % من ثمن السيارة ويتم التقسيط بدون مقدم على 60 شهرًا، حيث تضاف نسبة الزيادة السنوية حسب السياسة المطبقة في البنك.

كما تشمل عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي التقسيط بدون مصاريف إدارية وكذلك التقسيط بدون مقدم وتحمل البنك القسط الأول عن العميل وهذه العروض كما سبق القول تشبه عروض تمويل الراجحي أو عروض عبداللطيف جميل التي تشمل كافة أنواع سيارات تويوتا وتمتد كذلك إلى غيرها من السيارات الكورية والأوروبية.