فيديو : شاهد غضب النائب الطراونة بعد رفض السماح له بالحديث عن حادثة طفل الدراجة في الكرك

دوت الخليج - : تاليا تسجيل لاصرار النائب علي الطراونة على الحديث بخصوص حادث الدراجة الذي تعرض له أحد الأطفال في الكرك وما وقع من تجاذبات حول نقله الى عمان بطائرة بعد أن قال ذووه بأن سيارة اسعاف مستشفى الكرك الحكومي لم تكن مزودة بالاوكسجين فتم نقله بواسطة سيارة تابعة للدفاع المدني .

وفي الجلسة الختامية للدورة غير العادية أصر الطراونة على الحديث عير ان العودات رفض بسبب أن جدول الأعمال قد بدأ وأنه سيسمح له بالحديث نهاية الجلسة ، الأمر الذي اغضب الطراونة فوقع هذا الاصرار من طرفه وسط تهدئة من النواب لزميلهم الغاضب .

نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان ، عقب على حادث الطفل الذي اصيب بحادث مروري اثناء ركوبه دراجته بأن الحكومة ستفتح تحقيقا بكل الاتهامات التي كيلت للمستشفى وللوزارة ، ومن جانبها اكدت وزارة الصحة أنها لن تسمح بأن تكون احدى سيارات الاسعاف لديها من دون اوكسجين وقالت بأنها ستحقق بالأمر ، مع أن مصدرا في الصحة نفى قبل الجلسة أن يكون هناك نقص في الاوكسجين في السيارة وهو ما ينفيه الطراونه جملة وتفصيلا .

يجدر التنويه بأن النائب الطراونة اعتذر نهاية الجلسة عن الغضب الذي انتابه تحت القبة ..

التسجيل التالي يظهر اصرار الطراونة على الحديث بينما يرفض العودات وما تخلل ذلك من وساطات نيابية لتهدئته ..

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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا