بدء التصويت فى الجولة الأولى للانتخابات الإقليمية بفرنسا

جدة - نرمين السيد - فتحت مراكز الاقتراع فى فرنسا أبوابها فى تمام الساعة الثامنة صباحا (حسب التوقيت المحلى للبلاد) أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية، حيث من المقرر إجراء الجولة الثانية من تلك الانتخابات فى 27 يونيو الجارى.





وذكرت قناة (بى.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية - فى نشرتها صباح اليوم الأحد - أن أكثر من 45 مليون فرنسى يدلون بأصواتهم فى هذه الانتخابات التى تجرى قبل موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة والمقررة عام 2022.

وأفادت القناة بأن الفرنسيين سيختارون رؤساء أقاليم جدد تستمر فترة عملهم ست سنوات.

وأضافت القناة أن هذه الانتخابات تجرى فى الوقت الذى خففت فيه فرنسا إجراءاتها الإخترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث أصبح عدم ارتداء القناع إلزاميا فى الاماكن المفتوجة مع وجود بعض الاستثناءات.

يذكر أن نسبة المشاركة فى آخر انتخابات إقليمية جرت فى 6 ديسمبر 2015 بلغت 91ر49%.