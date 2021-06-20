ظهرت رسمياً موقع نتائج السانكيام 2021 كشف النقاط عبر الديوان الوطني للامتحانات برقم التسجيل

موقع نتائج السانكيام 2021 برقم الاستمارة، الجميع ينتظر موعد ظهور نتائج السانكيام 2021، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محركات البحث المختلفة، عن نتائج السانكيام 2021 في الجزائر، فقد صرح المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، عن قرب ظهور النتيجة بعد أن انتهت عملية التصحيح، وكذلك عملية المراجعة ورصد الدراجات، ولا يتبقى سوى اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية الوطنية، فقد نجحت الوزارة في عقد الامتحانات في ظل الظروف الصحية الصعبة بسبب فيروس كورونا، حيث تم إجراء الامتحانات بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

رابط موقع نتائج السانكيام 2021

قامت وزارة التربية الوطنية، بإنشاء موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حتى يتم إتاحة النتيجة عليه، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن هذه المواقع موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وذلك وفق رؤية الوزارة، في استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، وخاصةً في التعليم فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية، التي تقوم بشرح المناهج للطلبة بشكل شيق حتى لا يشعرون بالملل، كذلك قامت بإنشاء موقع فضاء أولياء التلاميذ، والمخصص لأولياء التلاميذ لمعرفة كشف نقاط أبنائهم وكذلك متابعة مستواهم التعليمي مع معلميهم، كما أتاحت موقع خاص بالسادة المعلمين، وهو موقع فضاء الأساتذة، وبه العديد من الخدمات التي تقدم للمعلمين.

بيان من وزارة التربية الوطنية

قدمت وزارة التربية الوطنية بياناً بشأن نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية، وهذا البيان موجود على موقع وزارة التربية الوطنية الالكتروني، وأوضحت في هذا البيان أن نسبة النجاح مرتفعة عن العام السابق، رغم كل الظروف التي أحاطت بالامتحانات، وأن النسبة جاءت مرتفعة عن دورة 2019 بنسبة 0.64%، وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات ما يزيد عن 853 ألف وبلغت نسبة النجاح 83.95%، ونحن في موقع “ثقفني”، نتمنى التوفيق للجميع.

النتائج مبشرة

كل المؤشرات تشير إلى أن النتائج مبشرة جداً، وأن نسبة النجاح مرتفعة، وهذه المؤشرات طمأنة التلاميذ وأولياء التلاميذ، الذين ينتظرون ظهور النتيجة، وقد صرح أحد المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، أن النتيجة مرتفعة وأن نسبة النجاح عالية، ونحن هنا في موقع ثقفني، نترقب ظهور النتيجة لحظة بلحظة، حتى نوافيكم بكل جديد عنها، وحتى نكون أول من يبشركم بالنجاح.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية

كثر الحديث بصورة كبيرة عن متى تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية، ولم يصرح أحد من المسؤولين عن موعد محدد لإعلان النتيجة، لكن أغلب المؤشرات تشير إلى إمكانية الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية، اليوم أو غداً على أقصى تقدير، حيث أنه قد تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح، ورصد الدرجات والمراجعة، ويتبقى اعتمادها من قبل المسؤولين ورفعها على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

رابط نتائج السانكيام 2021 برقم الاستمارة

يستطيع التلميذ أو ولي الأمر، معرفة نتيجة ابنه بعدة خطوات سهلة وبسيطة، فقد وفرت الوزارة رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لرفع نتيجة الشهادة الابتدائية 2021 عليه، وإليكم بالتفصيل خطوات وآلية الحصول على النتيجة.

الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

يتم كتابة رقم التسجيل في الخانة المخصصة لذلك والرقم موجود في أعلى جواب الاستدعاء للامتحانات.

كتابة الرقم السري بشكل دقيق وصحيح.

الإجابة على السؤال الموجود حتى يتم التأكد أنك لست روبوت.

الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.

وفي نهاية المقال نود أن نلخص أهم ما جاء فيه.فقد ذكرنا في هذا المقال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. والذي سوف تتاح عليه نتائج الشهادة الابتدائية السانكيام. كما ذهب بنا الحديث إلى معرفة خطوات وآلية استخراج النتيجة من الموقع. وفي الختام نتمنى أن نكون قد وفقنا في الإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهانكم. كما نتمنى التوفيق والنجاح للجميع.