نتائج البكالوريا المغرب 2021 الدورة العادية والاستدراكية برقم المسار bac.men.gov.ma

نتائج البكالوريا المغرب 2021، في الآونة الأخيرة تصدرت نتائج البكالوريا 2021 المغرب نتائج بحث غوغل حيث يبحث الكثير من الطلاب من دولة المغرب موعد ظهور باك المغرب 2021 الدورة العادية أو الاستداركية جوان 2021 إذ كان من المنتظر أن تظهر بشكل رسمي على موقع وزارة التكوين المهني والوطني منذ يوم أمس الجمعة، لكنها لم تظهر بعد بصفة رسمية بسبب ما صرحت به وزارة التربية بالمغرب عدم اكتمال تصحيح أوراق الامتحانات وهكذا يتساءل الجميع عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج على الموقع سواء في الدورة العادية أو في الدورة الاستدراكية، وسوف نجيب على هذا التساؤل عبر موقع ثقفني الإخباري فتتبعونه إلى النهاية لمعرفة كامل التفاصيل.

نتائج البكالوريا المغرب 2021

كما قلنا لكم سابقا فالكثير من الطلاب في حالة توتر وقلق شديد وفي ترقب تام لظهور نتيجة ألباك 2021. كما أعلنت وزارة التربية بالمغرب عن ظهور نتائج ألباك على موقع التكوين الوطني والمهني. ومن المفترض أن تظهر النتائج يوم أمس لولا تأخر الوزارة في تصحيح أوراق الاختبارات ومن المنتظر أن تنشر النتائج في الساعات القليلة القادمة حسب الأصداء الواردة من الوزارة.

نتائج باك حر2021 برقم المسار

سوف تعلن قريبا نتائج باك حر 2021 عبر هذه الروابط التي ستنقل للاطلاع على النتيجة مباشرة وهي:

مسطحة taalim.ma وينبغي على الطالب أن يكون قد سجل مسبقا على المسطحة كي يتمكن من الاستعلام عن نتيجة البكالوريا المغرب 2021 واستخراج كشف النقاط، ويجب على الطالب كتابة رقم المسار الخاص به من اجل الاطلاع على النتيجة

ممكن كذلك رؤية نتيجة باك حر 2021 على هذه الروابط bac.men.gov.ma او men.gov.ma

طريقة تسجيل الدخول الى تعليم.ما Taalim.ma ورؤية النتائج

الموقع بسيط جدا، قم بالخطوات التالية من اجل تفعيل بريدك الالكتروني [email protected]

أولا الدخول على رابط massarservice.men.gov.ma

ثانيا كتابة كلمة المرور بعدها يجب عليك تغيير كلمة السر.

ثالثا قم بالولوج إلى taalim.ma واستعمل كلمة السر الجديدة.

بعد قيامكم بعملية تفعيل البريد الالكتروني الخاص بكم، سوف تظهر نتائج البكالوريا مباشرة على مسار Taalim.ma.

كيفية الدخول الى Taalim.ma بالنسبة للباك حر 2021

يجب على المترشحون الأحرار الدخول إلى موقع candidaturebac.men.gov.ma من اجل الحصول على كلمة المرور للتعرف على النتائج، وبعد حصولك على كلمة المرور عليك الدخول إلى رابط www.taalim.ma

نتائج البكالوريا المغرب 2021 عبر موقع التكوين الوطني والمهني

يذكر انه قد اجتاز في امتحانات باك 2021 في المغرب الكثير من الطلاب والمقدر عددهم بالآلاف، ومن المتقرب أن تعلن النتائج اليوم كما سيتم الاستعلام عنها عبر موقع التكوين الوطني والمهني وتنشر رسميا وسوف تشمل جميع القطر المغربي وقد حدد موقع وزارة التربية المغربي كيفية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 وذلك بالولوج مباشرة إلى الموقع المذكور سابقا وبعدها يتم اختيار نوع الدورة سواء عادية يوم 20 يونيو اما الدورة الاستدركية 11 يوليو لكي يستطيع جميع الطلبة من الاستعلام معدلات ودرجات نتائج البكالوريا المغرب 2021.