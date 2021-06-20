رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي عبر بوابة القبول الموحد 2021

وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت اليوم عن بداية الإعلان عن نتائج القبول المبدئي والإعلان عن الأسماء الخاصة بالمقبولين من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية وذلك لجميع الأفراد المتقدمين من الجامعيين على جميع الوظائف العسكرية 1442 وذلك من أجل الترشيح المبدئي، وذلك لجميع الأفراد الخريجين الذين قد استوفوا كافة الشروط والضوابط ومعايير التقديم وتوافر جميع المستندات التي تم تحديدها وقت الإعلان حينها، ثم العمل علي استكمال باقي الإجراءات والمتابعة حتى يتم الاختيار والوصول إلى الترشيح النهائي، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي ومعرفة أسماء المقبولين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية.نتائج القبول المبدئي بوزارة الدفاع السعودية 1442
وزارة الدفاع السعودية قد أوضحت لجميع المتقدمين عن بداية الإعلان عن ظهور نتائج القبول المبدئي والتي تتم من خلال إرسال رسالة نصية على الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني للأفراد المقبولين من خلال الإدارة المركزية للقبول والتسجيل، وفيما يخص المتقدمين الذين لم يتم إرسال رسالة لهم فعليهم القيام بمتابعة البوابة الإلكترونية وهي بوابة القبول الموحد من أجل معرفة حيثيات الترشيح المبدئي أم لا، مع التعرف علي جميع الإجراءات الخاصة بالقبول المتبع لكل فرد علي حده من الأفراد الذين تقدموا للوزارة.خطوات الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي وزارة الدفاع عام 2021
خصصت الوزارة موقع خاص من أجل الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي ثم الاختيار النهائي للخريجين ومعرفة كافة الخطوات والتي تتم علي النحو التالي لجميع الأفراد:-
- يجب علي كل مستعلم تسجيل الدخول علي موقع بوابة القبول الموحد من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل فرد.
- ثم يتم تحديد الاختيار علي نتائج القبول ومنها يتم اختيار نتائج القبول المبدئي.
- بعدها سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالتقديم وتفاصيل الأسماء المقبولة للترشح المبدئي.
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وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت اليوم عن بداية الإعلان عن نتائج القبول المبدئي والإعلان عن الأسماء الخاصة بالمقبولين من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية وذلك لجميع الأفراد المتقدمين من الجامعيين على جميع الوظائف العسكرية 1442 وذلك من أجل الترشيح المبدئي، وذلك لجميع الأفراد الخريجين الذين قد استوفوا كافة الشروط والضوابط ومعايير التقديم وتوافر جميع المستندات التي تم تحديدها وقت الإعلان حينها، ثم العمل علي استكمال باقي الإجراءات والمتابعة حتى يتم الاختيار والوصول إلى الترشيح النهائي، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي ومعرفة أسماء المقبولين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية.نتائج القبول المبدئي بوزارة الدفاع السعودية 1442
وزارة الدفاع السعودية قد أوضحت لجميع المتقدمين عن بداية الإعلان عن ظهور نتائج القبول المبدئي والتي تتم من خلال إرسال رسالة نصية على الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني للأفراد المقبولين من خلال الإدارة المركزية للقبول والتسجيل، وفيما يخص المتقدمين الذين لم يتم إرسال رسالة لهم فعليهم القيام بمتابعة البوابة الإلكترونية وهي بوابة القبول الموحد من أجل معرفة حيثيات الترشيح المبدئي أم لا، مع التعرف علي جميع الإجراءات الخاصة بالقبول المتبع لكل فرد علي حده من الأفراد الذين تقدموا للوزارة.خطوات الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي وزارة الدفاع عام 2021
خصصت الوزارة موقع خاص من أجل الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي ثم الاختيار النهائي للخريجين ومعرفة كافة الخطوات والتي تتم علي النحو التالي لجميع الأفراد:-
- يجب علي كل مستعلم تسجيل الدخول علي موقع بوابة القبول الموحد من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل فرد.
- ثم يتم تحديد الاختيار علي نتائج القبول ومنها يتم اختيار نتائج القبول المبدئي.
- بعدها سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالتقديم وتفاصيل الأسماء المقبولة للترشح المبدئي.
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