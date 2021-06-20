نهاية صاحب فيديو بيع المخدرات بمصر.. محكوم بـ16 مؤبد

أسدلت وزارة الداخلية المصرية الستار على الجدل المثار حول مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شاب يقوم بعرض المخدرات، ويفصح عن رقمه الشخصي لزبائنه للتواصل معه، حيث قامت الشرطة بعد أقل من 48 ساعة من نشر الفيديو، بملاحقة المتهم للقبض عليه، قبل أن يلقى مصرعه، بعدما تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وكان الشاب المصري ويدعى فرج أبوالسعود الشهير بـ"أبوعزيز"، قد ظهر في الفيديو وهو يجلس داخل غرفة ويمسك في يده سلاحا آليا وبجواره أنواع كثيرة من المخدرات، مبررا توجهه لتجارة المخدرات بسبب جائحة كورونا، ومؤكدا أن تعاطي المواد المخدرة يقوي المناعة.

واستكمل الشاب حديثه في الفيديو والذي يوضح أنه من الصعيد بسبب لهجته، أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها "حشيش، بانغو، وأقراص مخدرة مثل التامول والترامادول".

ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها، بل برر ذلك بالقول إن عمله هذا أفضل من السرقة.

وأنهى صاحب الفيديو حديثه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبي شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة، ومكان ووسيلة التوصيل وسعر المواد.

تصفية بعد اشتباك

وقالت الداخلية المصرية في بيان صادر السبت، إن "مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت ضبط عنصر إجرامي يدعى فرج أبوالسعود، مطلوب فـي 25 جناية ما بين سرقة بالإكراه، سلاح، وسرقة، بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبد - 69 سنة، بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا بمحافظة قنا، ولدى استشعاره بالقوات بادر فرج وشقيقه (جمال 17 عاما) بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية ".

وأضاف البيان: "أسفر ذلك عن مصرع العنصر وعثر بجوار جثته على بندقية آلية وبخزينتها 5طلقات و2 هاتف محمول، كما عُثر على كمية من المخدرات ومبلغ مالي، وعثر على رشاش متعدد، بندقية آلية وبخزينتها 25 طلق، وتمكن شقيقه من الهرب متخليا عن بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار، كما نتج عن التعامل إصابة ضابط، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق".