تايلاند تسجل 3 آلاف و682 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز - فى بيان نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الوفيات 1.535 حالة، مشيرا إلى أن 2.401 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الماضية ليبلغ إجمالى المتعافين منذ بداية الجائحة 183 ألفا و759 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.