بأول اجتماع.. هل يقرر بينيت استئناف حرب غزة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستجتمع في وقت لاحق اليوم الأحد، للمصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.

إلى هذا، ذكر تقرير "القناة 13" الإسرائيلية أن الكابينيت سيجتمع اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول الذي سيترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت.

خلاف الحليفين

فيما كشفت القناة 12 عن أن بينيت، اتخذ مؤخرا، قرارا بقصف مواقع داخل قطاع غزة، قبل يومين، مع وزير الدفاع بيني غانتس، دون علم رئيس الوزراء البديل، يائير لابيد، شريكه في الائتلاف الحكومي.

وقالت إن "يائير لابيد رئيس الوزراء البديل، لم يكن يعلم بالهجوم على قطاع غزة، حيث نفذت الطائرات الحربية غارات مختلفة بسبب إطلاق البالونات الحارقة"، مضيفة أن "لابيد علم عن الغارات الإسرائيلية على غزة من الأخبار، كأي شخص عادي، وأنه لم يكن يعلم بتفاصيل ما حدث، ولم يشارك بقرار الهجوم أيضا".

وأوضحت القناة، أن هذا الأمر أدى إلى "غضب يائير لابيد، حيث حذر شريكه نفتالي بينيت، من تكرار هذه الحادثة".

استئناف حرب غزة

وأكدت القناة 13 على موقعها الإلكتروني، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة، حيث إن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن على إسرائيل الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه الجيش مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي".

وأوضحت أن حركة حماس تستمر بعملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

كانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أمس السبت، أن الفصائل الفلسطينية نقلت رسالة إلى مصر، مفادها أنها سترد على أي هجمات قادمة تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى "نفاد صبرها من الهجمات واستمرار فرض الحصار".