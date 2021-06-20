عدد جرعات اللقاحات المضادة لكورونا المعطاة في الصين تجاوز عتبة المليار

أعطت الصين حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الأحد وزارة الصحة بدون تحديد نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل.

ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.

وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز الجمعة عتبة 2,5 مليار، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.