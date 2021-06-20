15 قتيلا على الأقل بالمكسيك جراء سلسلة هجمات في مدينة حدودية مع...

أعلنت أجهزة إنفاذ القانون المكسيكية أن 15 شخصا على الأقل قتوا جراء سلسلة هجمات نفذها أشخاص على متن مركبات في أحياء متفرقة من مدينة رينوسا الواقعة عند حدود الولايات المتحدة.
وأكدت الوكالة المعنية بالتنسيق بين قوات الأمن في ولاية تاماوليباس المكسيكية أن الهجمات انطلقت فجر أمس السبت في عدة أحياء بشرق المدينة.
وأشارت الوكالة إلى أن أحد الضحايا لقي مصرعه جراء هجوم على قوات للشرطة قرب جسر حدودي يربط رينوسا مع مدينة ماكالين الأمريكية الواقعة في ولاية تكساس، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الهجمات الأخرى عشوائية أو كانت لها أهداف محددة.
وطالبت رئيسة بلدية رينوسا، ماكي أورتيز، على حسابها في "تويتر"، أجهزة الأمن بتوضيح ملابسات هذه الهجمات وحماية المدنيين.
في غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية استنفارا أمنيا في المدينة.
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