وزارة الدفاع نتائج القبول 1442 – 1443 لطلاب الثانوية afca.mod.gov.sa العامة

وزارة الدفاع نتائج القبول 1442 لطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للقبول في الكليات العسكرية مؤخراً، إشارة الوزارة أن النتائج التي أعلنت منذ دقائق تتضمن حضور الاختبارات حسب المواعيد الجديدة لكل فئة من المتقدمين، حيث في حالة وجود اسم المتقدم بين المرشحين ينبغي عليه القيام ببعض المهام أبرزها ملئ الاستبيان الموجود على الموقع وطباعته.

أعلنت منذ قليل وزارة الدفاع السعودية عن نتائج المرشحين في القبول المبدئي بوزارة الدفاع، حيث يمكنكم الإطلاع على النتائج بعد تسجيل بيانات الدخول في بوابة القبول الموحد، وفي حالة تم قبولك المبدئي تحتاج لإجراء المقابلة الشخصية والتي ستكون في مبني القوات البرية طريق الجنوب المقابل لسكن ضباط القوات المسلحة.



بعد الاطلاع على نتيجة القبول المبدئي يجب عليك الدخول على الموقع وطباعة استمارة القبول ومن ثم إستكمال البيانات من حيث التوقيعات اللازمة وغير ذلك، ومن أهم الإجراءات الواجبه أيضاً هب حجز موعد المقابلة الشخصية والالتزام بالزي الرسمي وكذلك الإجراءات الاحترازية من كمامات والتباعد وغير ذلك، حيث يمكنكم الإطلاع على النتائج من خلال رابط القبول.

على جانب آخر حددت وزارة الدفاع السعودية مجموعة من الشروط والضوابط لإتمام القبول أهمها أن يكون المتقدم لا ينتمي لجنسية غير سعودية، وان يكون حسن السيرة والسمعة، بالإضافة إلي السمات الشخصية للشخص المتقدم وكذلك الرياضية مثل الطول الذي لا يجب أن يقل عن 165 سم، العمر لا يقل عن 17 عام.

في الختام نتمني لجميع المتقدمين التوفيق والقبول، وفي حالة اي استفسار ضعه أسفل هذا وزارة الدفاع نتائج القبول 1442 لطلاب الثانوية العامة.