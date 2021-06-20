في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده جميع قطاعات الوزارات بالمملكة العربية السعودية قامت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير منصة خاصة بالعمل والمنشآت الخاص والحكومية بهدف تعميم الربط الرقمي بين المنشآت والمؤسسات والشركات الخاصة والهيئات والجهات الحكومية لدعم القطاع الخاص بالمملكة وتسهيل أمور التعاملات بين القطاعات وإنجاز الوقت من خلال قواعد بيانات ضخمة تجميع كافة بيانات الشركات والمؤسسات وتتيح إصدار الخدمات والتصاريح لكافة الأطراف في زمن قياسي ، كما تقدم المنصة فرص عمل كبيرة ومتعددة لأبناء الشعب السعودي وترفع من نسب التشغيل للمواطنين وتخفض معدل البطالة في ظل رؤية المملكة 2030 ، ويتم تسجيل المنشآت في منصة قوي من وزارة التنمية الاجتماعية لإتاحة الخدمات والاستفادة منها عن طريق التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية علي الإنترنت.

تسجيل المنشآت في منصة قوي من وزارة التنمية الاجتماعية

منصة قوى هي البوابة الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ويمكن التسجيل بها عن طريق الخطوات التالية :

من الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت نختار إنشاء حساب جديد.

نملي بيانات التسجيل المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ، وتاريخ ميلاد.

ثم نقوم بتأكيد البيانات المسجلة.

بعدها ندخل بيانات البريد الإلكتروني وكلمة السر من حروف وأرقام.

بعد ذلك نقوم بوضع رمز التحقق المستقبل علي الجوال في الخانة المطلوبة بالصفحة.

يجب استخدام رقم الجوال المسجل في أبشر.

قائمة خدمات المنصة الرقمية من وزارة الموارد

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات عبر المنصة الإلكترونية مثل :

خدمة توطين النساء.

متوسط أجور السعوديين.

متوسط الاستدامة الوظيفية.

و خدمة الموظفين ذوي الأجور المرتفعة.

أيضاً خدمة مؤشرات العمل : خدمة تمكن أصحاب العمل من رصد مؤشرات عمل منشآتهم.

التوطين : يستطيع صاحب العمل متابعة معدل التوطين في منشأته من خلال هذه الخدمة وفق برنامج مطاقات وتعديل وضعه أيضاً.

المستشار الإلكتروني : يستطيع صاحب العمل من خلالها التعرف على المؤشرات الحيوية لسير العمل بالمنشأة مع نصائح تعديل وضع المنشأة وزيادة وعي صاحب العمل.

التقرير الشهري للمنشآت : يطلع من خلالها صاحب العمل علي التقارير الشهرية للمنشأة ويتم إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني.

إدارة الصلاحيات : تساعد على إضافة المستخدمين المفوضين لإدارة حساب المنشأة كما تخصص لهم الصلاحيات لإجراء خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والمنصة تهدف إلي تعزيز أهمية التوطين وإرساء وتنفيذ القوانين والأنظمة بين الشركات والهيئات الحكومية بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 .