موعد عيد الأضحي 2021 موعد وقفة عرفات واجمل رسائل تهنئة عيد الأضحي

لقد تم التحديد رسميا موعد عيد الأضحى المبارك في مصر 2021 و تم أيضا تحديد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك في مصر والوطن العربي , حيث يقوم بالبحث العديد من موظفي المصالح الحكومية والمصالح والشركات الخاصة عن موعد اجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 2021 ، ويبحث الكثير أيضا عن أجمل الرسائل المناسبة للتهنئة بالعيد المبارك ، وقد يصل عدد ايام اجازة عيد الأضحى إلى خمسة أيام وهي يوم وقفة عرفات وأربع أيام العيد المبارك ، ومن خلال موقع ثقفني سنقوم بإطلاعكم عن متي موعد عيد الأضحى المبارك وأجازه العيد .

موعد عيد الأضحى في مصر 2021

لقد قام المركز الفلكي في المملكة العربية السعودية بالتصريح رسميا عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2021 ، حيث انه قد اكد علي :

في يوم 19 من يوليو هو اليوم الموافق يوم وقفة عرفات .

يوم 20 من يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك

حيث تنتظر جميع الدول العربية رؤية الهلال لشهر ذي الحجة ـ وسيوافق أجازة عيد الأضحى يوم الإثنين لتنتهي الإجازة يوم السبت .

يوم 23 يوليو الموافق يوم الجمعة هو عيد الثورة .

يوم 30 يونيو الموافق يوم الأربعاء عيد ثورة 30 يونيو

يوم 9 من أغسطس الموافق يوم الاثنين أجازة رأس السنة الهجرية .

يوم 6 من أكتوبر الموافق يوم الأربعاء عيد نصر أكتوبر .

يوم 18 من أكتوبر الموافق يوم الاثنين يوم المولد النبوي الشريف .

” رضي الله عنك وأرضاك و وشفاك وعفاك فأنا لست أول من يهنئك بعيد الأضحى المبارك لكنني صادق في تهنئتي وكلماتي تخرج من أعماقي لعله عيدكم مبارك .

احبك الله بلا ابتلاء وجعلك ساعيا للخير واجاب لك الرجاء رضي الله عنكم وعيدكم مبارك

كل عام وانتم إلي الله اقرب وعلي طاعته أدوم , وفي حب طاعته , عيد اضحي مبارك عليكم بالخير والبركات .

الإجازات الرسمية لعام 2021رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك