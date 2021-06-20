الاردن : 2500-3000 إصابة بكورونا يومياً.. أسوأ السيناريوهات المتوقعة

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الأردن سيسجّل 2500-3000 إصابة يوميا في أسوأ السيناريوهات المتوقعة بعد انتشار الفيروس المتحور وإجراءات الفتح التي اتخذتها الدولة.

ووفق تصريح تلفزيوني، قال الهواري، إن الأرقام قابلة للتغيير، وهي دراسات تتوقع السيناريوهات وليست بالضرورة أن تصف بالضبط ما سيحدث.

وأضاف أن الوضع جيد من حيث المنحنيات الوبائية سواء الإصابات أو إشغال المستشفيات، والأرقام مقبولة ونتوقع تحسنها بعد زيادة الاقبال على المطاعيم.

وأشار إلى أن زيادة في الإصابات شهدتها المنطقة والعالم بعد إجراءات التخفيف التي اتخذتها الدول، مشيرا إلى أن الرقابة مهمة لكن وعي الأفراد أهم.

وبين الهواري نرصد الوضع بصرامة للتأكد من عدم الدخول بموجة جديدة، مشددا على أن التوقع أن يكون هناك زيادة لكن ليست كالموجة الثانية.

وتابع أن الوزارة سجلت 55 حالة متحورة، سواء الإفريقية أو البرازيلية أو الهندية، لافتا إلى أن المتحورات ستكون سائدة في الأردن كمثل باقي الدول التي شهدت انتشار للفيروس.