دار الأوبرا المصرية في عين العاصفة.. والسبب "قطط ضالة"

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة لمقاطعة دار الأوبرا، بسبب حملة داخل المؤسسة الثقافية الرائدة لقتل القطط الضالة، بحسب منشور رسمي متداول على منصات التواصل.

وعبر وسم #مقاطعة_دار_الأوبرا_المصرية، تداول مثقفون وناشطون في مجال الرفق بالحيوان صورا لقطط قتلتها حملة تابعة لمديرية الطب البيطري بالقاهرة استجابة لطلب من دار الأوبرا المصرية، بحسب خطاب رسمي مؤرخ بتاريخ الثاني من يونيو، نُشرت صورة منه على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

بأي ذنب قتلت

الفنان المصري بلال الجمل شارك صورة التقطها لقطة في دار الأوبرا عبر منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلا: "بأي ذنب قتلت؟ تلك الروح البريئة المسكينة التي كانت تسعى في ملكوت الله، ليس إلا للبحث عن لقمة عيش تسد بها رمق الجوع، وتطعم رضائعها الثلاثة الذين ولدوا توا ولم تتفتح أعينهم بعد. دون أن تأذي أحدا".

وتابع الجمل: "يأتي أحد الحمقى المجرمين ويضع لهم طعاما مسمما، فتأتي الأم فرحة لإيجاد طعام لصغارها الرضع، فيلقوا المساكين مصرعهم جميعا. فإن كان هذا المجرم قد ظن أنه قد فلت من العقاب، ولم يُتخذ إجراء قانوني جاد ضده، فهو لا يعلم أن تلك الأرواح الملائكية تشكو إلى الله دون وسيط وسوف ينزل به العقاب أو في أحد أبنائه كما فعل بالمثل في تلك الرضع الصغيرة".

واختتم الفنان المصري منشوره قائلا: "لنا الله يا صديقتي القطة المسكينة. وانتظري إني معك من المنتظرين".

وشاركت الناشرة المصرية كرم يوسف في وسم #مقاطعة_دار الأوبرا المصرية، قائلة: "أعلن مقاطعتي لحضور أي فعاليات تحدث في دار الأوبرا المصرية -هدية الحكومة اليابانية للشعب المصري- سواء المسرح الكبير أو الصغير وهذا ما أستطيع أن أفعله".

وأرجعت يوسف موقفها في منشور على حسابها بموقع فيسبوك إلى قتل وتسميم القطط والكلاب في محيط الأوبرا بأوامر وتعليمات المسؤولين هناك، مطالبة بفتح تحقيق وإقالة رئيس الأوبرا.

رد رسمي

من جانبه علق الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية على الواقعة قائلا: "دار الأوبرا فتحت تحقيقا موسعا في هذا الموضوع، ونتابع نتائج هذا التحقيق العاجل أولا بأول".

وأضاف صابر في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": "من يثبت إدانته أو تورطه سوف ينال العقاب طبقا للقانون، وسيتم محاسبته وردع المخطئ فورا حتى لا يتكرر هذا الأمر" لافتا إلى أن دار الأوبرا المصرية "ملتزمة التزاما كاملا بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن".

ولدى سؤاله عن مدى صحة الخطاب المتداول والموجه من مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة إلى دار الأوبرا المصرية، أكد رئيس الأوبرا صحة الخطاب الذي يفيد باستجابة الطب البيطري لشكوى هاتفية من مسؤولين في الأوبرا لوجود قطط ضالة داخل المنشأة الثقافية، وعليه تشكلت لجنة من الأطباء البيطريين لمكافحة القطط، ووعد صابر أن التحقيق الجاري سيكشف ملابسات هذا الخطاب والواقعة بالكامل.