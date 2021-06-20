23 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 23 إصابة وافدة بكوفيد-19، لكنه لم يسجل أى إصابات جديدة محلية العدوى؛ ليرتفع إجمالى حالات الإصابة فى الصين 91 ألفا و687 حالة، تعافى منهم 86 ألفا و441 حالة.





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