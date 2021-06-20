تمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي يصل إلي 500 ألف ريال

يعد مصرف الراجحي من أكبر المصارف حول العالم، وبدأ منذ عام 1957، وهو يمتد في عدة دول مختلفة غير المملكة العربية السعودية مثل دولة الكويت وماليزيا و الأرْدُنّ والعديد من الدول العربية، ويبلغ رأس مال هذا المصرف ميزانية تتعدي 25,000,000,000 ريال سعودي، في هذا المقال سنتحدث عن احدي القطاعات التي يمولها مصرف الراجحي وهوا قطاع التمويل العقاري، والتمويل الشخصي أيضا والعديد من التمويلات الميسرة. مصرف الراجحي تمويل عقاري مميزات التمويل العقاري لمصرف الراجحي: لا يوجد رسوم إدارية ولا يوجد رسوم في التقييم العقاري.

هامش الربح يكون تنافسي.

فترة السداد كبيرة للغاية حتي 35 عام

بداية المعدل النسبي الثانوي من 3.86%.

المنتجات التمويلية العقارية المدعومة لا يشملها العرض. استرداد مبلغ الرسوم الإدارية الشروط اللازمة لها: الاسترداد النقدي في الرسوم الإدارية يتم تطبيقه لمنتجات التمويل الشخصي، ولا يكون ذلك إلا بتملك العميل بطاقة من بطاقات الراجحي (الفيزا) سواء كانت إئتمانية أوحسم الشهري أو حتي منخفضة الرصيد.

في خلال 7 أيام فقط عمل يتم تكون إضافة فغليا المبلغ الاستردادي النقدي وذلك علي حساب البطاقة، شريطة أن يكون العميل لدية بطاقة الراجحي سواء المفعلة أو المصدرة.

البطاقات المفعلة والبطاقات غير متأخرة السداد يتم إضافة مبلغ الاسترداد رسومها الإدارية نقديا عليها.

من الهام تأكد العميل من أن البطاقة التي سوف يتم الحصول علي مبلغ الاستراد النقدي عليها أنها تكون نشطة وذلك قبل تاريخ 31 يوليو 2021. التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي كيفية التقديم للحصول علي التمويل: يرجي من العميل زيارة أقرب فرع من مصرف الراجحي، أو عن طريق الاتصال برقم 8001241222.

من الممكن أيضا التقديم للحصول علي التمويل العقاري لمصرف الراجحي من الموقع الخاص بمصرف الراجحي. المثال الأول: المبلغ التمويلي الاستحقاق سنويا المعدل النسبي المئوي المبلغ الشهري للإستقطاع 500.000 ريال 10 أعوام 5.01% 5,279.17 ريال المثال الثاني: المبلغ التمويلي الاستحقاق سنويا المعدل النسبي المئوي المبلغ الشهري للاستقطاع 85.000 ريال 20 عام 5.57% 5,815..42 بناء علي اختلاف المبلغ التمويلي العقاري لمصرف الراجحي وتاريخ الاستحقاق يختلف APR معدل النسبة السنوي،العرض يسري خلال المدّة 2 يونيو إلي 4 يوليو من العام الجاري 2021، تطبق الأحكام والشروط، المصرف يخضع بطريقة مباشرة للبنك المركزي السعودي. الوسوم

يعد مصرف الراجحي من أكبر المصارف حول العالم، وبدأ منذ عام 1957، وهو يمتد في عدة دول مختلفة غير المملكة العربية السعودية مثل دولة الكويت وماليزيا و الأرْدُنّ والعديد من الدول العربية، ويبلغ رأس مال هذا المصرف ميزانية تتعدي 25,000,000,000 ريال سعودي، في هذا المقال سنتحدث عن احدي القطاعات التي يمولها مصرف الراجحي وهوا قطاع التمويل العقاري، والتمويل الشخصي أيضا والعديد من التمويلات الميسرة. مصرف الراجحي تمويل عقاري مميزات التمويل العقاري لمصرف الراجحي: لا يوجد رسوم إدارية ولا يوجد رسوم في التقييم العقاري.

هامش الربح يكون تنافسي.

فترة السداد كبيرة للغاية حتي 35 عام

بداية المعدل النسبي الثانوي من 3.86%.

المنتجات التمويلية العقارية المدعومة لا يشملها العرض. استرداد مبلغ الرسوم الإدارية الشروط اللازمة لها: الاسترداد النقدي في الرسوم الإدارية يتم تطبيقه لمنتجات التمويل الشخصي، ولا يكون ذلك إلا بتملك العميل بطاقة من بطاقات الراجحي (الفيزا) سواء كانت إئتمانية أوحسم الشهري أو حتي منخفضة الرصيد.

في خلال 7 أيام فقط عمل يتم تكون إضافة فغليا المبلغ الاستردادي النقدي وذلك علي حساب البطاقة، شريطة أن يكون العميل لدية بطاقة الراجحي سواء المفعلة أو المصدرة.

البطاقات المفعلة والبطاقات غير متأخرة السداد يتم إضافة مبلغ الاسترداد رسومها الإدارية نقديا عليها.

من الهام تأكد العميل من أن البطاقة التي سوف يتم الحصول علي مبلغ الاستراد النقدي عليها أنها تكون نشطة وذلك قبل تاريخ 31 يوليو 2021. التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي كيفية التقديم للحصول علي التمويل: يرجي من العميل زيارة أقرب فرع من مصرف الراجحي، أو عن طريق الاتصال برقم 8001241222.

من الممكن أيضا التقديم للحصول علي التمويل العقاري لمصرف الراجحي من الموقع الخاص بمصرف الراجحي. المثال الأول: المبلغ التمويلي الاستحقاق سنويا المعدل النسبي المئوي المبلغ الشهري للإستقطاع 500.000 ريال 10 أعوام 5.01% 5,279.17 ريال المثال الثاني: المبلغ التمويلي الاستحقاق سنويا المعدل النسبي المئوي المبلغ الشهري للاستقطاع 85.000 ريال 20 عام 5.57% 5,815..42 بناء علي اختلاف المبلغ التمويلي العقاري لمصرف الراجحي وتاريخ الاستحقاق يختلف APR معدل النسبة السنوي،العرض يسري خلال المدّة 2 يونيو إلي 4 يوليو من العام الجاري 2021، تطبق الأحكام والشروط، المصرف يخضع بطريقة مباشرة للبنك المركزي السعودي.

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