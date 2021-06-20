معرفة رصيد موبايلي هناك الكثير من الأسئلة التي تدور لكي يتم الاستعلام عن الطريقة التي يتم بها شحن الرصيد وخاصة لأن الشركات في المملكة السعودية كثيرة جداً، وشركة موبايلي خصيصاً من الشركات التي تقدم خدمات مبهرة ومميزة لعملائها وتتعدد الخدمات التي تقدمها الشركة من تحويل الرصيد، وكيفية حظر المكالمات، ومعرفة الرصيد، ومعرفة الدقائق المجانية، كما أنهم توجد لديهم القدرة على التعرف على الدقائق المجانية، وقامت بتفعيل أكواد لكل خدمة وإذا كنت تريد معرفة أياً من هذه الخدمات فعليك أن تتعرف على الأكواد التي تخص كل خدمة.

معرفة رصيد موبايلي

هناك كود يساعد في معرفة الرصيد الخاص بك في شركة موبايلي ولكن هذا الكود قد تم تغييره حديثاً، ويمكنك من خلال هذا الكود عن الرصيد الذي يتواجد في شريحتك، وهذا عن طريق الاتصال على هذا الرقم *1411# ونبدأ من النجمة وتنتهي بالشباك، كما أن الشركة أتاحت لك عن طريق هذا الكود معرفة فترة الصلاحية للرصيد.

طريقة معرفة رصيد البيانات عبر شبكة موبايلي

بجانب القدرة على معرفة الرصيد وصلاحيته بالنسبة لشبكة موبايلي يمكنك أيضاً معرفة رصيد البيانات وكل شيء متعلق ببيانات الجوال في شريحة موبايلي يمكنك الاتصال على الكود التالي *1411*2# ويبدأ أيضاً بالنجمة وينتهي عن الشباك، وإذا لم تتوفق بالنسبة لهذا الكود فيجب أن تطلب الكود الآتي *1422# بداية من النجمة ونهاية بالشباك، أو استخدام هذا الكود *1411*1# ويسير بنفس النمط بداية من النجمة وانتهاءها بالشباك.

أرقام خدمة العملاء لشبكة موبايلي

هناك طريقة أخرى للاستعلام عن البيانات حيث أن هناك الكثير لا يفضلوا استخدام الأكواد وهناك بعض الأشخاص لا يعلمون الطريقة الصحيحة للحصول على الخدمة ولذا تم توفير هذه الخدمات عن طريق طلب بعض الأرقام التي تساعدهم في ذلك، ويمكنك الحصول على مثل هذه الإجابات من خلال الاتصال على 900 وهذا هو رقم خدمة العملاء وإذا كنت تريد الاتصال من شريحة تابعة لشركة أخرى فعليك بالاتصال على هذا الرقم 0560101100 وإذا أردت الاتصال وأنت خارج المملكة فعليك بالاتصال على الرقم التالي 966560101100.

الطريقة الصحيحة لشحن الرصيد من خلال الكارت لشركة موبايلي

إن عملاء موبايلي يمكنهم القيام بشحن الرصيد بشكل بسيط جداً وهو أن تقوم بالضغط على الشباك ومن بعده إدخال رقم الكارت الذي سيتم شحنه وكتابة 1400 من بعده وبعد ذلك يتم الضغط على زر اتصال، وهناك طريقة أخرى لشحن الرصيد وهو أن تقوم بالأتصال على رقم 1411 وهنا سيتم إخبارك بالخطوات التي عليك أن تقوم بها ويجب اتباعها.

رمز طلب الخدمات من خلال شبكة موبايلي

إذا أردت معرفة الخدمات التي باستطاعة الشركة تقديمها للعملاء فيجب عليكم الاتصال على هذا الرقم *1100# وليبدأ الرقم من النجمة وينتهي عند رمز الشباك، وسيتم إبلاغك بكافة البيانات والمعلومات التي تريدها على الفور.

أماكن إعلان أكواد خدمات موبايلي

إن أكواد الخدمة يتم عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص شركة موبايلي، وكل هذا لكي يتم إمداد العملاء بكافة المعلومات والبيانات التي يريدون الحصول عليها، وكل هذا يكون بشكل مجاني، ويمكنك أيضاً الاستفسار عن جميع الأشياء التي تريدون معرفتها بمنتهي السهولة.

كيفية إجراء خدمة تحويل الرصيد

من خلال شبكة موبايلي يمكنك أن تقوم بتحويل بعض من رصيد الهاتف الخاص بك لأي شبكة أخرى، ويجب أن يكون هذا المبلغ من الأرقام التي تضاعف الرقم خمسة، وليس هذا فقط ولكن يجب أن يكون الرصيد بعد التحويل لا يقل عن عشر ريالات يكون أكثر من العشرة وذلك في الحد الأدنى، ولكي تقوم بإجراء هذا الأمر عليكم بطلب الكود التالي *123* رقم الشخص* المبلغ الذي سيتم تحويله# ثم الضغط على كلمة اتصال.

إلى هنا أنهينا حديثنا عن معرفة رصيد موبايلي، وأكواد طلب الخدمة، وأين يتم الإعلان عن هذه الأكواد، وأرقام خدمة العملاء، وكيفية تحويل الرصيد من هاتفك إلى أي رقم آخر في شبكة موبايلي.