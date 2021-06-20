اليوم.. السفير الروسى يعود إلى واشنطن لمباشرة مهام عمله

جدة - نرمين السيد - يعود السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، إلى واشنطن لاستئناف مهام عمله، اليوم الأحد، وفقًا للاتفاق المبرم فى جنيف بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.





وحسبما نقلت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء فى روسيا، أكد مصدر مطلع أن السفير أنتونوف سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم، وسيعود إلى أداء مهامه اعتبارًا من يوم غد الإثنين.

وكانت الحكومة الروسية استدعت سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات فى 21 مارس الماضى، بعد مقابلة صحفية مدوية قال فيها بايدن إن "القيادة الروسية ستدفع ثمن محاولاتها للتدخل فى الانتخابات الأمريكية"، ووصف الرئيس بوتين حينذاك، بأنه "قاتل".

كما عاد السفير الأمريكى لدى روسيا جون سوليفان، إلى واشنطن لإجراء مشاورات أيضًا فى 22 أبريل الماضى.

واتفق بوتين وبايدن خلال القمة التى عقدت بينهما فى 16 يونيو الجارى على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما.